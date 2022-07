'Presidente de la República se está haciendo pen...', dice líder del PRI en Coahuila

El diputado federal del PRI y líder estatal de su partido en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, se lanzó este lunes en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien criticó por sus políticas de seguridad pública en el país, especialmente en entidades como Michoacán, donde el Gobierno federal "se ha hecho de la vista gorda", atendiendo otros asuntos y proyectos que no tienen que ver con la lucha contra el crimen organizado.

Fuentes señaló que, a diferencia de otros estados, Coahuila sí cuenta con mejores indicadores de seguridad desde hace varios años, gracias a la aplicación de diversas políticas desde la autoridad estatal, entre las cuales destacan la prohibición de ciertos giros comerciales y de entretenimiento, así como a la reestructuración de las fuerzas policiales, entre otras más que atribuyó a la acción directa del gobernador del estado, Miguel Riquelme.

"Tuvo que llegar Miguel Riquelme a meter orden en este estado, se prohibieron cosas acá en el estado, me tocó ser diputado local cuando prohibimos los casinos, se controló el alcohol, entonces se prohibieron en regla y en cintura cosas que no se tenían, entonces todo ese tipo de situaciones no se hacen en otras partes del país, sobre todo se hacen de la vista gorda, voltean hacia otro lado".

Fuentes señaló como ejemplo de lo anterior las altas variaciones que han tenido algunos productos que se generan en entidades azotadas por el crimen, tal como ha ocurrido con el limón y recientemente con el aguacate de Michoacán, precios que se han elevado de forma drástica debido a la acción del crimen, esto en lugar de elementos que tengan que ver con el medio ambiente o con la carencia de algún medio de producción.

"Hablar de los aumentos de los precios en las canastas básicas, en algunos productos, pues el producto del aguacate (por ejemplo) no es porque no se sepa producir aguacate, no es que no haya buena producción o que el clima esté difícil, es el clima de inseguridad que se vive en Michoacán, es el cobro de piso que se está teniendo en Michoacán y el presidente de la república se está haciendo pendejo", arremetió el legislador del Revolucionario Institucional.