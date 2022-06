Presentan Unidad de Derechos Humanos en Torreón sin titular

Ayer se hizo la presentación de la Unidad Municipal de Derechos Humanos en Torreón, pero sin el nombramiento de un director o directora. En este evento, el Gobierno de Román Cepeda y la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), firmaron un convenio para la creación de la misma.

Se trata de un organismo dependiente del ayuntamiento y el primero en su tipo en todo el estado de Coahuila, que tiene por objeto estudiar, promover, divulgar y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren dentro de su esfera de actuación. Conocerá de oficio o a petición de parte, las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o persona servidora pública dependiente de la administración pública municipal.

EN PAUSA, PRESENTACIÓN DE TERNA

En el octavo punto de la orden del día de la décima segunda sesión ordinaria celebrada este martes, se tenía prevista la presentación de la propuesta del alcalde Román Cepeda sobre la terna para designar al titular de la Unidad Municipal de Derechos Humanos con fundamento en el artículo 13 del Reglamento del citado organismo, que señala que al frente de la Unidad habrá un director o directora, quien será nombrada por el Cabildo a propuesta de la terna presentada por la persona titular de la Presidencia Municipal.

Durante la sesión, la secretaria del ayuntamiento, Natalia Fernández , aclaró que hubo una modificación en el octavo punto referente a la propuesta del alcalde respecto a la citada terna. Comentó que el punto fue dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo y que "en el dictamen se advierte que hay una situación que se le va a subsanar por parte del despacho". En este sentido, se aprobó por unanimidad la dispensa y el punto será abordado hasta la próxima sesión de Cabildo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Blanca Álvarez, dijo que el dictamen que presentó está correcto y que incluso, ayer convocó a una sesión extraordinaria a las y los regidores integrantes de la comisión que preside para analizar los perfiles y realizar las entrevistas a las y los candidatos que propuso el alcalde. Son dos mujeres y un hombre que están preparados y capacitados aunque prefirió no revelar los nombres. El dictamen, aseguró que lo presentó en tiempo y forma a la Secretaría del ayuntamiento.

Para ser director o directora de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: contar con dos años de experiencia en la protección activa de los Derechos Humanos; contar con título y cédula profesional legalmente expedidos a nivel licenciatura, preferentemente licenciado en derecho, ciencias sociales o humanidades; ser avecindado de la ciudad de Torreón y ser de reconocida honorabilidad.

Además, no encontrarse inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de cargo público, no estar en el registro de deudores alimentarios morosos, ni en el registro estatal de deudores alimentarios morosos y no estar en el registro estatal de personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

PRESENTACIÓN E INFORME

Fue después de la sesión de Cabildo que se hizo la presentación de la Unidad Municipal de Derechos Humanos así como el Informe "Inclusión y Accesibilidad de las Personas con Discapacidad en las presidencias municipales en Coahuila 2022".

El evento fue encabezado por el alcalde de la ciudad Román Cepeda así como por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), Hugo Morales Valdés y la directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Irene Spigno, entre otros.

Morales Valdés dijo que será fundamental que esta Unidad trabaje en un Plan Municipal de Derechos humanos y añadió que se tendrá interacción no solamente con la CDHEC sino con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas, con la Academia Interamericana, con la Unidad Estatal y con Unidades que se instalen en otros municipios.

El presidente de la comisión estatal dijo que entre 10 y 15 días esperan tener capacitado a la estructura que formará parte de la Unidad Municipal de Derechos Humanos.