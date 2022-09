Presentan Torneo Anual de Golf y Tenis en Campestre de Gómez Palacio

La más grande tradición golfística de la Comarca Lagunera está lista para escribir un nuevo capítulo a partir del próximo 16 de septiembre, cuando se pondrá en marcha el LXXXVIII Torneo Anual de Golf del Club Campestre Gómez Palacio.

PRESENTACIÓN

Mediante conferencia de prensa, ayer se dieron a conocer todos los pormenores de este evento que año con año pone el toque deportivo a las Fiestas Patrias y que en esta ocasión, es presentado por El Siglo de Torreón, en ocasión de los 100 años de realizar periodismo serio, veraz y ameno. La reunión informativa fue encabezada por Sergio Martínez, presidente del consejo de administración del Club Campestre Gómez Palacio, quien estuvo acompañado por Ricardo Rojas, gerente general del club, además de Fernando Tavares como parte del comité de golf, Alfonso Montellano del comité de tenis, Gustavo Torres Adelantado y Laura García en representación de El Siglo de Torreón, así como Francisco Contreras, profesional de golf y Lupita Mares, representante del club en cuanto a los eventos.

Fernando Tavares, responsable del torneo de golf, agradeció a los directivos de mercadotecnia de El Siglo de Torreón, por haberse sumado a este certamen que es toda una tradición en la región. Las categorías Primera y A, se jugarán en la modalidad de Stroke Play o por golpes, al 80 por ciento de hándicap, con premios para los campeones Neto y Gross, esperando una gran competencia por los primeros lugares, tal y como ha acontecido en los años anteriores.

JUNTOS DESDE SIEMPRE

"Es un honor acompañar al Club Campestre Gómez Palacio, pero esta sinergia es algo que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo. Conocimos a don Antonio de Juambelz y él toda su vida fue una persona muy apasionada, no solamente por el periodismo, sino por La Laguna, por hacer obras que le ayudaran a tener una mejor vida a La Laguna y el campo del Campestre Gómez Palacio fue una de ellas, que se hizo con el esfuerzo de muchos laguneros y hoy es parte fundamental de la vida social y deportiva de nuestra región, don Antonio es uno de los fundadores de este club y en nuestro aniversario 100 no podíamos quedarnos al margen de esta fiesta", mencionó Gustavo Torres.

Las lluvias que se han presentado durante los días recientes en la región, han ayudado a que el campo muestre unas excelentes condiciones, por lo que los golfistas podrán vivir una experiencia al máximo, con el desafío que presenta el complejo campo gomezpalatino. Por su parte, en la disciplina del tenis se jugarán las categorías infantiles en las canchas de arcilla con las que cuenta el club, las cuales son únicas en la Comarca Lagunera.

El golf se jugará del 16 al 18 de septiembre, en las categorías para caballeros: Primera (hándicap de 0.4 a 6.9), A (hc de 7.0 a 11.5), B (hc de 11.6 a 16.2), C (hándicap de 16.3 a 20.8) y D (hc de 20.9 a 31.9), además de Seniors (mayores de 60 años de edad) y Damas (hc de 0.0 a 33.3). Todas las categorías se jugarán a 54 hoyos y entre los premios más atractivos están automóviles último modelo para quienes logren embocar un Hole in One u "Hoyo en uno", en los hoyos 3 y 12, con distancias de aproximadamente 180 yardas.

También habrá premios para los cinco mejores O´yeas en los hoyos 3, 7, 10 y 12, con división de los jugadores de las categorías Primera, A y B, aparte de los de C, D, Damas y Senior´s, con premios como pantallas, equipos de golf y relojes. El programa social se está definiendo y contará con la quema de la Bandera Mexicana anterior que ha pertenecido al club, para colocar una nueva, mediante ceremonia que será encabezada por el H. Ejército Mexicano.

TENIS

Por su parte, el LXXXVII Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Gómez Palacio se jugará del 13 al 18 de septiembre próximos, en las pistas de concreto del club, con las categorías de Primera, Segunda y Tercera Fuerza en varonil, Segunda y Tercera Fuerza, además de Novatas en femenil, así como 12 años y menores, 10 años y menores, estas últimas jugarán en cancha de arcilla; todas las categorías en las modalidades de Singles y Dobles. Se jugará a ganar 2 de 3 sets y habrá trofeos para los primeros lugares.