Presentan proyecto Laguna Aerospace Park a senadores

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) se reunió con los senadores Armando Guadiana, Alejandro Armenta Mier y José Ramón Enríquez, a quienes se presentó el proyecto de Laguna Aerospace Park, que los legisladores vieron con buenos ojos, por lo que indicaron que se buscaría fortalecerlo.

La atracción de presupuesto para la Comarca Lagunera desde el Senado de la República fue uno de los puntos principales de la reunión, donde todos los asistentes señalaron la importancia de trabajar en conjunto para bajar los recursos. Se plantearon temas alrededor de la educación, energía, problemática de la industria panificadora, así como el ferroaeropuerto, que iría junto al Ports To Plains, en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Guadiana dijo que uno de los objetivos es concretar proyectos de obra con recurso federal que además sean realizadas por empresas coahuilenses para inyectar recurso que ayude a empresarios y a las familias de la entidad.

"Vamos a darle fortaleza al tema para el inicio del proyecto, sobre todo para que inicie sin esperar el dinero público, mediante Asociación Público Privada (APP)", comentó.

Indicó que existe el terreno suficiente y solo falta definir la mejor ubicación, que tiene que ser cercano a la red ferroviaria.

COMPROMISOS

"Esta reunión es parte del compromiso que tenemos como legisladores de atraer mayor presupuesto que incentive a la economía de toda la Comarca lagunera pues lo importante es que además las obras se liciten y se queden con empresas coahuilenses para generar una mayor derrama económica y que el circulante se quede con las familias de nuestro estado", expresó.

El senador por Coahuila dijo que otro proyecto que debe avanzar es Agua Saludable para La Laguna, que presenta un subejercicio de más de 700 millones de pesos. En este sentido, confió en que se acelere la realización de los concursos y que se pueda concluir antes de que termine el año 2023.

"No tiene que ser un proyecto fallido, ya está avanzando, la línea de conducción está avanzando, la potabilizadora es demasiado sencilla, yo no le veo demasiado problema", comentó, "claro que lo van a concluir, yo espero que se concluya para el 2023, no para el 2024".