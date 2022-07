Presentan Plan de Desarrollo Urbano en Gómez Palacio

Por mayoría de los regidores de Morena, en el Cabildo de Gómez Palacio se aprobó el Plan de Desarrollo Urbano con casi dos años de retraso y a dos meses de que concluya la actual administración municipal. También por mayoría de los regidores de Morena, se aprobó el Reglamento de Construcciones.

La regidora Elda Nevárez dijo que fue por insistencia constante de los regidores de la Comisión de Obras Públicas que les fue presentado el Plan de Desarrollo Urbano.

El regidor Francisco Bardán dijo que el Plan de Desarrollo venció en 2020, "quiere decir que se tardaron dos años en hacer un Plan Municipal de Desarrollo" y que la desorganización la hubo porque era obligación de la administración presentarlo en el 2019 y lo están haciendo hasta ahora.

La regidora Aidé Román dijo que quedaba claro que no aplica ni la lectura ni la discusión de lo que se va aprobar, pues los temas se aprueban por mayoría de los integrantes del Cabildo y que en su caso no tenía argumentos para decir si es bueno o malo, porque no se ha contado con la información correspondiente.

El regidor Juan Moreno dijo que en temas como este, que son medulares para el municipio, no solamente se debe convocar a las comisiones pertinentes, sino que se debe escuchar de viva voz al director de Obras Públicas para tener todos los elementos e información para poder aprobar una situación tan importante.

La regidora Karla Tello dijo que no viene marcado el parque Morelos como una zona de preservación ecológica en el plan.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES

El regidor Manuel Jáquez habló en el Cabildo sobre la autorización del nuevo reglamento de Construcciones y Desarrollo Urbano de Gómez Palacio y se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular la expedición del nuevo reglamento.

El regidor Francisco Bardán dijo que le quedaron muchas dudas respecto al por qué el reglamento se presentó con bombo y platillo en noviembre.

"Está como la Ley de Herodes, primero matamos y luego averiguamos, primero hacemos el bautizo y luego nace el niño, ¿cómo presentan un reglamento de desarrollo urbano sin estar autorizado por el Cabildo? Ni siquiera en eso pudieron cuidar las formas", cuestionó.

Mencionó que no era específico el rubro sobre los consejeros y tampoco sobre los usos de suelo, mismos que modificaría en el presupuesto respecto a los ingresos, por lo cual no podría aplicarse en este año.

"Este reglamento no se puede aplicar ahorita porque tenemos un presupuesto avalado por nosotros", acotó.

La regidora Aidé Román dijo que en el artículo 29 hay un apartado que habla sobre un dictamen de impacto vial "y sabemos que en la norma ninguna ley debe aplicarse en retroactivo y si el reglamento apenas se va a aprobar, pues hay algunos datos que se les estaban solicitando ya a las empresas cuando apenas vienen en este documento y cuando hay dictámenes que ya se han aprobado", dijo.

SEÑALAN QUE ESTÁ 'FUERA DE TIEMPO'

El regidor Francisco Bueno mencionó que valdría la pena que el proyecto saliera aprobado por todos los integrantes de Cabildo, pues en su caso "batalló" mucho para obtener la información del reglamento que solicitó a la Dirección de Obras Públicas desde el 18 de noviembre de 2021, pero no se le proporcionó, y en mayo el secretario de ayuntamiento les dio el oficio, haciendo un memorándum para aprobar el reglamento y mandó de nuevo solicitud al director de Obras Públicas, Arturo Rodríguez de León. Finalmente obtuvo la información, que es bastante extensa y desconocida por el resto de los regidores.

La regidora Hortensia Galván dijo que a 2 meses de que termine la administración ya están muy fuera de tiempo de estar aprobando este reglamento.

La regidora Karla Tello dijo que el reglamento trae muchos tecnicismos y que hay un apartado en lo que corresponde a la inclusión, que considera que no está siendo inclusivo, pues menciona únicamente la discapacidad motriz cuando existen otro tipo de incapacidades. Dijo que no se socializó el reglamento y no pudo ser enriquecido

El regidor Julio Ramírez propuso que se diera una buena explicación del plan y si surgen dudas, que se aclaren. No obstante por mayoría de votos de los regidores de Morena fue aprobado.