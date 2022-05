Presentan documentos para comprobar que la candidata Betzabé Martínez no tiene cinco años viviendo en Gómez Palacio

Durante una rueda de prensa celebrada en Gómez Palacio donde se dio a conocer el curso legal que tiene un juicio electoral promovido por el licenciado Sergio Karim Castruita Zapata se presentaron documentos de carácter público correspondientes a un juicio de divorcio concluido de Betzabé Martínez Arango, candidata de Morena por la coalición "Juntos Hacemos Historia" a la alcaldía de Gómez Palacio, donde se indica que el domicilio de la candidata en el año 2020 estaba en Matamoros, Coahuila.

La licenciada Karla Márquez dijo que el juicio de divorcio de la candidata realizado en el 2020 con el número de expediente número 277/2020 de Torreón, Coahuila demuestra que no ha residido en la ciudad de Gómez Palacio, Durango por 5 años.

El domicilio señalado en el citado expediente con número de sentencia 360/2020 indica como último lugar del domicilio conyugal el ubicado en el fraccionamiento Residencial 21 del ejido El Cambio, en Matamoros, Coahuila.}

"Ella se casó en el 2018 y se divorcia en el 2020 y estuvo residiendo en Coahuila y lo manifiesta de su puño y letra, por eso autoridades de este estado conocen el asunto", dijo.

Los documentos se encuentran disponibles al público en el libro índice en el Juzgado Primero Familiar de Torreón, Coahuila al igual que en la página del Tribunal.

"Manifestamos que Betzabé Martínez Arango no es de Gómez Palacio, no vive en Gómez Palacio y no es conocida en la vida pública y política de nuestro municipio por lo que es una burla para todos los gomezpalatinos que pretenda gobernarnos", dijeron los abogados que acompañaron a Castruita Zapata.

Por su parte, Castruita dijo que estos y otros documentos presentados comprueban que no cumple con el requisito de la residencia para ser candidata a la alcaldía de Gómez Palacio.

"Recordemos que como ella no es de Gómez Palacio y nació en la ciudad de Durango, capital, requiere de 5 años de residencia efectiva en Gómez Palacio misma que fue interrumpida entre el año 2018 y el año 2020 y ya estamos en 2022 y a lo mucho tendría 2 años y por consecuencia es inelegible de carácter constitucional", aseguró Castruita.

Adicionalmente, para divorciarse en un Juzgado Familiar del distrito judicial de Torreón es necesario que el último domicilio conyugal haya sido dentro del distrito judicial de Torreón para que sea competencia del juez familiar de esta ciudad, lo anterior con fundamento en el artículo 31 fracción quinta del código de procedimientos familiares del estado de Coahuila.

Tribunal admite juicio electoral contra Betzabé Martínez

El Tribunal Electoral del Estado de Durango con el número de expediente TEED-JE 49/ 2022 admitió el pasado 27 de abril el juicio electoral presentado por el licenciado Sergio Karim Castruita Zapata en contra del acuerdo del Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) que reconoce el registro de la candidata Betzabé Martínez Arango en virtud de que el quejoso señala que ella tiene un domicilio fuera de la sede de este órgano jurisdiccional.

Karim destacó que el IEPC no tiene facultades de investigación y actúa sobre el principio de buena fe, es decir, la candidata en su momento acreditó con algunos documentos la presunción de su radicación y por esa razón se admite su candidatura. No obstante el Tribunal Electoral sí tiene facultades de investigación.

Karim Castruita precisó tres cosas: la primera es que el domicilio que viene en su credencial de elector donde solicitó la carta de residencia es un domicilio inexistente en la colonia Las Rosas.

En segundo lugar dice que se acreditó un domicilio en Senderos en Coahuila "ahí su servidor a través de un fedatario público de la ciudad de Torreón acudimos y los vecinos nos dieron razón y cuenta de que efectivamente la candidata vivía en la Colonia senderos no hace más de 3 meses y cuándo se hizo toda la política del domicilio sabemos que se cambió a la ciudad de Gómez Palacio sin embargo ya es demasiado tarde para temas procesales electorales y poder acreditar la residencia", dijo y finalmente manifiesta el tema de su divorcio donde ella misma expresa a puño y letra bajo protesta de decir verdad cuál es su domicilio.

Precisaron que en caso de que la candidata no sea elegible podrá ella presentar un recurso de impugnación que será en la sala superior en la ciudad de Guadalajara y misma situación sería si fuese en caso contrario, es decir, que el Tribunal desestime a la parte quejosa que presentó como una de las pruebas el juicio de divorcio.

"Estamos ciertos que Betzabé Martínez no aparecerá en la boleta del próximo 5 de junio", dijo. Mencionó que se presentó el recurso legal desde hace un par de semanas pero ya fue admitido por el Tribunal Electoral, fue turnado y se encuentra en estudio dicha información.

Mientras tanto la candidata podrá seguir realizando su campaña.