Presentan denuncia contra Municipio de Gómez Palacio por pendones

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Gómez Palacio, Raúl Meraz, acudió a la Vicefiscalía de Justicia a ratificar su denuncia en contra de la Dirección de Obras Públicas del Municipio como responsable del retiro de propaganda del candidato a la gubernatura Esteban Villegas el día de ayer, y una más por intento de homicidio por los hechos sobre el bulevar Miguel Alemán casi esquina con avenida Victoria, cuando se llevaba a cabo el retiro de la propaganda por trabajadores municipales.

Acompañado por el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN, Mario Ibáñez y una representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Meraz informó que la denuncia fue presentada el mismo día en el que se registraron los hechos y este jueves acudió a ratificarla.

De acuerdo con el dirigente, una de las denuncias fue presentada por el supuesto robo de ocho pendones móviles de dicho candidato, argumentando que el Municipio no está facultado para llevar dicha acción, sino que deberá ser el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) el que ordene su retiro.

“El único asunto es que el Municipio está impedido jurídicamente para atender asuntos netamente de carácter electoral, la Ley Electoral y de Procedimientos Electorales se regula por sí misma, tiene ahí candados para que los municipios ni ninguna otra autoridad intervenga en dichas disposiciones. Yo quisiera preguntarle a la administración municipal, por qué no atendió la orden del INE (Instituto Nacional Electoral) cuando le demandó retirar propaganda del tema de Revocación de Mandato”, cuestionó Meraz.

Sobre la denuncia por intento de homicidio, el priista explicó que la presentó al haber sido víctima de un intento de atropellamiento.

“Porque nos echó un vehículo encima, en el nerviosismo o con alevosía, no sabemos queremos, (los trabajadores) que vengan y declaren ante la autoridad y se finquen las responsabilidades, pero sobre todo que no nos vamos a dejar y que no vamos a permitir que utilicen a la Administración como un apéndice del partido Morena”.

Por su parte, el dirigente de Morena en Durango, Otniel García Navarro, en un breve mensaje, dijo “es entendible que en el PRI extrañen esos tiempos en donde el incumplir con la ley era una anécdota y no pasaba nada, hoy invitamos a los candidatos del PRI, PAN y PRD, a que se cumpla con la ley, que dejen de violentarla, y el municipio actuó conforme a derecho, en tiempos de Morena, la ley se cumple y se respeta”.