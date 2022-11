Presentan a los Astros de Simsa

Con el objetivo firme de coronarse campeones en la primera temporada de la Liga Premier de Beisbol de la Laguna, los Astros SIMSA de Matamoros se presentaron oficialmente el pasado viernes, mediante una conferencia de prensa realizada en la Sala de Juntas de la Sección 74 del Sindicato de Mineros Metalúrgicos.

Toman estafeta

Erubiel Fernández, Director General de Gas LP en Grupo SIMSA y cabeza del proyecto Astros de Matamoros, se manifestó contento, al heredar el roster del equipo Halcones CEUC: "en Grupo SIMSA apoyamos al deporte en general, y no solo al beisbol, hoy me da mucho gusto trabajar con el equipo de Matamoros, porque varias veces he estado en su estadio y el beisbol se vive de una manera muy especial, además, su afición es de las más entusiastas y conocedoras de toda La Laguna, tengo confianza en que nos apoyen, porque su presencia en el estadio es demasiado importante".

Fernández recalcó el objetivo de los Astros Grupo SIMSA de Matamoros "queremos ser campeones, y sería algo muy especial conseguir el título en la primera temporada de la Liga Premier de Beisbol de la Laguna, vamos a hacer los ajustes que se consideren necesarios, tenemos un gran equipo y queremos ir por todo", finalizó.

Durante la presentación de los Astros también estuvieron presentes; el Gerente de Activos de Grupo SIMSA, Víctor Manuel Orozco; el primera base cubano Lisbán Correa y el lanzador zurdo Ricardo Sandoval; todos manifestaron su optimismo y confianza en el éxito del proyecto del cual forman parte.