Presenta queja contra exfuncionarios de GP

Por incumplir con Normas Oficiales Mexicanas debido a las carentes condiciones en las que laboraba el personal del Instituto Municipal de la Mujer en la pasada Administración de Gómez Palacio, la entonces titular Sandra Sierra Limones, presentó una queja en contra de la ahora excontralora y el extesorero Municipal en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La queja se presentó a un día de terminar la gestión municipal que concluyó Anabelle Gutiérrez Ibarra el 31 de agosto, en contra de los titulares de la Contraloría Municipal y el Tesorero.

"No tuvimos acceso, por ejemplo a programas de contención emocional, que va en contra de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Todas las personas que trabajaron en el instituto no tuvieron programas durante los tres años de administración; esto provoca que tengan afectaciones personales o finalmente que se deshumanizan", detalló la ahora exfuncionaria municipal

Así mismo, Sierra Limones reconoció que todas las imágenes que dio a conocer la presente administración sobre las condiciones en que se entregaron las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer fueron ciertas.

"Las imágenes que circulan son ciertas, pero no fue por falta de señalarlo y ni de desinterés, nosotros trabajamos sin aire, por ejemplo, gran parte de la administración y pues esto también contraviene a normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social", detalló Sandra Sierra.

Pero, de acuerdo con la exfuncionaria municipal, ella en particular aseguró haber sufrido de hostigamiento por parte de la ahora excontralora municipal.

"Porque no le parecía que estuviéramos dispuestos a trabajar bajo esas condiciones", explicó la exfuncionaria municipal.

Y agregó: "Las presenté (las quejas) porque es violencia política de género, esto sí es violencia política de género, porque no es nada más que no te permiten acceder a un puesto de elección popular, sino que también que cuando tengas un cargo de esta naturaleza, no te permitan ejercer; sin recursos y sin presupuestos es muy difícil hacer nuestro trabajo", detalló Sandra Sierra.

De acuerdo, con la extitular del Instituto de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informó que su queja se encuentra en etapa de investigación, por lo que espera que en breve se le dé a conocer los avances de la misma.

Con este recurso, comentó que también busca sentar un precedente en el municipio de Gómez Palacio.

"Espero que en los próximos días se tenga alguna información al respecto, quiero sentar un precedente, que es lo más importante, que los institutos municipales tienen razón de ser, no son instancias para llevar a una amiga, para no cumplir con un programa muy específico, con indicadores muy claros también", recalcó Sierra Limones.

