Presenta Monreal denuncia penal contra Layda Sansores y responsables de espionaje

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó la tarde de este viernes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, contra Layda Sansores y quienes resulten responsables por espionaje en sus comunicaciones privadas, la difusión de las mismas y peculado por el uso de la televisora estatal para ello.

En entrevista luego de prestar la denuncia, expuso que "no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja".

"No, no debemos hacerlo y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie; solamente mediante autoridad judicial se puede hacer" porque hay delitos cometidos flagrantemente. "No hay forma de que se escape la responsabilidad penal. Es increíble que se permita la violación sistemática de Constitución y de la ley. Entonces vamos a exigir una cosa que es importante, es que no voy a ceder hasta que se cumpla con la ley; hasta que se cumpla con la ley".

Detalló que es una denuncia por distintos delitos como intervenciones de comunicaciones privadas, que de acuerdo con la Constitución y la ley son inviolables, y también por difusión.

"No solo es el delito de intervención de comunicaciones privadas, sino también el de la difusión, por eso no se excluye de responsabilidad la persona, aunque diga 'me hicieron llegar estas intervenciones de manera anónima'; eso no es suficiente ni basta para que el delito se configure por la simple difusión, con fines de deterioro a la imagen de una persona. Es una violación a las garantías individuales".

Monreal dijo que se suma el delito de peculado que se configura desde el momento en que se están usando recursos públicos para este fin. "La televisora y la propia, el medio de comunicación es del estado, se paga con recursos públicos y por tal, no debería ser eso".

El presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó su confianza en el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. "Tengo confianza, porque el fiscal es un hombre al que yo le tengo respeto y no le pido ningún trato preferencial, solo que actúe conforme a la ley".

Monreal, detalló que la ruta crítica de esta denuncia es que primero se integra una carpeta de investigación, los peritos determinarán si tengo o no razón. Hay pruebas que se presentaron, que son públicas, y luego concluirá el ministerio público sobre la existencia del delito.

"Y como tiene fuero la servidora pública, tiene que expresar la Fiscalía su determinación de solicitar en la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia, para someterla a los delitos que se han cometido. Eso es lo normal", concluyó.