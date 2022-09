Presenta Cruz Roja Torreón su torneo de golf

Este jueves se realizó la conferencia de prensa, de la cuarta edición del Torneo de Golf Cruz Roja Torreón.

El certamen se jugará el próximo viernes 23 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, por escopetazo en el Campestre Torreón.

En cuanto al sistema, el comité organizador indicó que será a Go Go por equipos de 4 jugadores, que acumulen un mínimo de hándicap de 54. Se premiará a los tres primeros lugares del certamen con atractivos trofeos, además que habrá reconocimiento individual a las mejores tres O’yes en los hoyos 4, 7, 12, 15 y 17, así como a los Hole in One.