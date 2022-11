Preparan novedades en la Liga Mayor de Beisbol

Ha quedado definida la fecha de arranque para la temporada 2022 – 2023 de la Liga Mayor de Beisbol de La Laguna, tras una productiva reunión de representantes que además entregó al nuevo gerente deportivo del circuito que durante prácticamente 70 años ha proporcionado el entretenimiento de la pelota invernal a la conocedora afición de la Comarca Lagunera.

Aunque la fecha original para que se cantara el “Playball” en esta liga, era el 4 de noviembre, se decidió posponer el arranque de los juegos hasta el próximo viernes 11, con el objetivo de dar el espacio suficiente en los estadios locales, al Campeonato Nacional de Beisbol Súper Máster 50, al que recibirán Torreón y Gómez Palacio. Durante la reunión de representantes se hizo la confirmación de los equipos que contenderán en la próxima temporada: Orioles de Gómez Palacio, Sandilleros de Tlahualilo, Alacranes de Durango, Academia Algodoneros Union Laguna, Liga Juan Hernández y la novedad de Lerdo, que tendrá como sede el estadio San Fernando, luego de que confirmara su participación Guillermo “Willy” Adame, presidente de la Liga Regional, que será la base de ese equipo.

El señor Jorge Márquez fue nombrado por la asamblea de representantes, nuevo Gerente Deportivo de la Liga Mayor de la Laguna, a la cual aportará toda su experiencia acumulada a través de su paso por circuitos profesionales y el área de formación de jugadores. El nuevo gerente está asociado a la organización de Algodoneros del Union Laguna desde hace algunos meses, así como a la formación de jóvenes talentos de la organización, está avalado por la directiva del Unión Laguna y su labor es esencial, pues además de lo referente a los jugadores, vigilará que el circuito se siga consolidando y desarrollando como uno de los mas importantes del norte de México.

Aunque en un principio se había negado la participación de peloteros extranjeros en la Liga Mayor, para priorizar su carácter de circuito de desarrollo, el propio Unión Laguna proporcionará un listado de jugadores talentos dominicanos, cubanos y venezolanos, para que sean drafteados por los diferentes equipos de la liga, la cual seguirá teniendo como meta principal la formación de las futuras estrellas del beisbol regional. La temporada constará de 20 juegos, divididos en 10 series de dos encuentros cada una, a visita recíproca, podrán tomar parte dos jugadores foráneos, un profesional y locales, además de un beneficio que será el jugador elegido en el draft de peloteros extranjeros. Cada equipo tendrá que contar con dos jugadores novatos de inicio en el Line Up, la regla para el jugador novato es que no cuente con los parámetros de profesional y no sea mayor de 19 años.