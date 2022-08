Preparan Foro Regional en Agua y DH

Abordarán la problemática del agua desde distintos enfoques en el Primer Foro Regional en Agua y Derechos Humanos, que se desarrollará los días 15 y 16 de agosto en Torreón.

Miguel Ángel Hernández Muñiz, director general del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, dijo que participan instituciones educativas de educación superior que buscan aportar alternativas, investigación académica, en torno a este grave problema que es la crisis del agua en la Comarca Lagunera.

Entre las ponencias, se hablará sobre el Litigio estratégico en agua y derechos humanos; Agua Saludable para La Laguna, visto desde la sociedad civil; Análisis del acuífero en La Laguna: calidad; Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Hacre): la otra crisis de salud pública; Agua y seguridad nacional; Conversatorio entre líderes del agua.

El día 15 de agosto, en el Tec Milenio, participarán Martín Soto Jiménez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM, responsable del Laboratorio de Isotopía Estable, especializado en isotopía estable de elementos ligeros y pesados y en elementos trazas; Miguel Hernández, quien es catedrático de la Facultad de Derecho y ha tenido diversos cargos en oficinas de Derechos Humanos; Gerardo Jiménez González, investigador del agua; Gerardo Pérez Pérez, abogado; Gonzalo García Vargas, toxicólogo e investigador.

En el conversatorio, que será el 16 de agosto en la Universidad Tecnológica de Torreón, se invitó a los alcaldes de la Zona Metropolitana de La Laguna, a fin de construir una hoja de ruta sobre lo que se requiere hacer en la región lagunera en torno a esta problemática, que se puede convertir en una cuestión de gobernabilidad.

"Nosotros le apostamos al tema de gobernanza, donde la sociedad, instituciones educativas y de gobierno apuntalemos las alternativas que se requieren ante esta grave crisis que vivimos todos los días", comentó el director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, por lo que se busca que las soluciones que emanen del foro se conviertan en una propuesta que impulse políticas públicas que se harán llegar al Congreso del estado, el Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo del país.

"Nos preguntan que cuándo vamos a estar como Nuevo León pero yo diría que Nuevo León aún no está como la Comarca Lagunera, es urgente el que podamos trabajar juntos en buscar estas alternativas, para poder enfrentar esta crisis, que es integral: en cantidad, calidad, volumen, no dejemos de observar que la calidad del agua es un tema que está en la mesa pero no hay acciones, se habla del arsénico pero no del problema de salud pública que es el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico", expresó Hernández Muñiz.