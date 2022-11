Preocupante e inesperada derrota de México en su cierre rumbo al Mundial

México cerró la preparación para el Mundial de Qatar con una preocupante e inesperada derrota por 1-2 ante Suecia, una selección que no estará en la cita mundialista, ayer en Girona, con un gol de Alexis Vega, el segundo en España, y el regreso de Raúl Jiménez a los terrenos de juego como únicas noticias positivas.

El revés ante Suecia, que fue más eficaz y se impuso con goles de Marcus Rohden y Mattias Svanberg, cerró la concentración en Girona de la selección de Gerardo "Tata" Martino, que este jueves ya volará a Qatar desde Barcelona este jueves y el martes ya debutará en la fase de grupos, con un duelo clave ante la selección de Polonia.

El combinado azteca saltó al césped con la ambición de llevar la iniciativa y de acercarse pronto al arco rival. Y antes de los 10 minutos ya rondó el gol con dos disparos desde la frontal del área de Vega y Luis Chávez, ambos neutralizados por Kristoffer Nordfeldt.

Con el paso de los minutos se acentuó el control de México, que monopolizó la pelota en una primera mitad que se jugó en suelo escandinavo. Los porcentajes de posesión de México superaron el 80%, aunque su dominio resultó estéril por un juego muy plano, sin ideas en tres cuartos.

De hecho, hasta que Uriel Antuna disparó al larguero tras una buena acción personal partiendo desde el flanco derecho, ya al filo del descanso, la ocasión más clara de la primera mitad había sido para Suecia: un chut de Svanberg a pase de Anthony Langa, joven delantero del Manchester United, que se fue cerca del palo izquierdo de Guillermo Ochoa, una de las tres novedades mexicanas respecto al triunfo ante Irak (4-0).

Los otros dos cambios fueron los laguneros Antuna y Jorge Sánchez, recién llegado del Ajax, mientras que César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo repitieron en la zaga y Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Luis Chávez en la sala de máquinas, como Vega y Henry Martín en la delantera.

En el descanso, Martino dio entrada a tres de los futbolistas llamados a ser importantes en Qatar: Andrés Guardado, Hirving Lozano y Jiménez, que reapareció sobre un terreno de juego dos meses y medio después de jugar su último partido con el Wolverhampton inglés.

El equipo ganó presencia en el área contraria y México acarició el gol en el minuto 54, con un chut de Jorge Sánchez que se estrelló en el poste tras rebotar en Chávez. La réplica sueca fue inmediata y en forma de gol: en el 55' Svanberg desbordó a su marcador en la banda derecha y puso un centro raso al área pequeña para que Rohden, centrocampista del Frosinone italiano, cantara el 0-1.

La selección mexicana respondió con rapidez y con contundencia, empatando por mediación de Vega. El '10', habilitado con un balón a la espalda de la defensa escandinava, superó al portero con una gran definición en el minuto 59. Ya en el 84', llegó el 1-2 definitivo, obra de Svanberg, jugador del Wolfsburg alemán, en una acción a balón parado.

MARTINO

Tras perder ante Suecia en el último amistoso antes del Mundial, Gerardo 'Tata' Martino aseguró que está "ilusionado" con lo que ve "de puertas para adentro", pero añadió que no pude ser "ajeno" y desentenderse "de lo que pasa de puertas para afuera" y admitió que "es incuestionable" que hay "un desgaste".

Explicó que se siente "ilusionado y confiado", pero argumentó que "incluso accediendo a lugares a los que nunca se accedió" no se pude "garantizar una continuidad". "No se puede sacrificar a todo el mundo, a una generación de jugadores, en función de que uno esté tranquilo porque el proyecto que se lleva adelante es el adecuado", añadió.

Martino añadió que no puede "descartar" nada e insistió en que en su cabeza "no hay un pensamiento que no esté centrado en la Copa del Mundo". "La proyección de lo que siento y pienso abarca hasta el último día de competencia de la selección de México en la Copa del Mundo", apuntó.

En este sentido, también aseguró que la "opinión de la gente" no cambiará por nada de lo que puedan decir él o los jugadores, solo "a resultado visto y resultado visto es ir a hacer el mejor Mundial".

En cuanto a la situación de México también destacó que ve a los futbolistas "muy involucrados" y recalcó que "de las puertas para adentro hay un escenario que no existe de las puertas para afuera". Esto le "brinda ilusión" y le da "la certeza" de que México competirá "muy bien" en Qatar.

Sobre el encuentro contra Suecia, destacó que su equipo "superó al rival y debió ganar el partido". Añadió que "con algunas modificaciones en el parado táctico" Suecia puede ser similar a Polonia, su primer rival en el Mundial, ya que son "rivales que retroceden y van muy bien al espacio y que penalizan el menor error en la construcción del juego". México, concluyó, debe "defender mejor los grandes espacios".