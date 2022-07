Preocupa retraso de convocatoria para becas en extranjero de Conacyt

A través de una carta dirigida a la directora General del Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido (MexSocUk) manifestó su preocupación por la convocatoria para estudios de posgrado en el exterior, emitida por el Conacyt -el pasado 7 de julio-, misma que, denuncian, no se publicó en tiempo y forma.

Pese a que el Conacyt compartió en redes sociales que la convocatoria sería publicada en la segunda quincena de mayo, no fue hasta la primera quincena de julio que fue emitida, lo que es un problema para los postulantes que deben confirmar en sus universidades, si entraran en el ciclo escolar que comienza en otoño del presente año.

Aunado a esta problemática, la convocatoria estipula que será hasta el 30 de septiembre que se den a conocer los resultados, fecha que es particularmente tarde para los postulantes que comienzan estudios de doctorado entre los meses de septiembre y octubre, como es el caso de los ciclos escolares en el Reino Unido.

"Dado que el postulante no sabrá hasta el 30 de septiembre si obtuvo la beca o no, no podrá hacer preparativos correspondientes respecto a la confirmación de inscripción a la universidad, tramites de visa y arreglos de viaje. Esto es particularmente adverso para el alumno que comienza su doctorado en programas regulares por semestre o año que no tienen flexibilidad de inicio del doctorado", se puede leer en la carta.

La MexSocUk denuncia en su comunicado que, desde 2013, los tabuladores de beca siguen sin actualizarse, por lo que hacen un llamado urgente a actualizar los montos otorgados por la beca con base en el costo de vida actual que contemplan gastos de manutención y costos de seguro médico.

También expusieron que existe una sustancial disminución en el monto anual que otorga la beca para colegiaturas, que pasó de 300 mil pesos a 200 mil pesos o su equivalente en moneda extranjera en comparación con años anteriores.

El comunicado emitido por la MexSocUk hace un llamado al diálogo con las autoridades para enmendar la convocatoria y solicitan que la fecha de publicación de resultados se expida en una fecha que facilite a los postulantes realizar los trámites correspondientes, además de reestablecer el monto de 300 mil pesos.

Asimismo, solicitan al Conacyt, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Relaciones Exteriores llevar a cabo mesas de diálogo para analizar las actuales problemáticas que tiene el programa y piden trabajar en conjunto para fortalecer los lineamientos y establecer su operación en los tiempos adecuados conforme a las fechas de inscripciones y ciclos escolares.

También hacen un llamado a solucionar el problema de precarización de los estudiantes de doctorado, quienes dejan de aportar a su asistencia social (seguro social y fondos para el retiro) mientras reciben la beca, además de establecer una perspectiva de género en la convocatoria y el programa de becas en donde se estipule que las becarias embarazadas obtengan inmediatamente una extensión automática del monto a otorgar.