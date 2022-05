Preocupa incremento de migrantes fallecidos

Autoridades de los Estados Unidos y México, manifestaron su preocupación por el incremento en los casos de personas migrantes que han fallecido en su intento por ingresar de manera irregular a la Unión Americana, pues en poco más de cuatro meses del presente año 2022, la cifra ya supero el número de decesos registrados durante todo el año pasado.

"Ellos hablaban de una total preocupación, que fue uno de los temas que mencionaron todas las regiones de Border Patrol que expusieron, y que es el número de muertos, hablan ellos de que en el 2021 hubo 59 muertos y en el 2022 van 81 personas que han fallecido", indicó Sonia Villarreal Pérez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila.

Siendo este, otro de los temas que se abordaron durante la reunión de seguridad binacional que celebraron el pasado miércoles, autoridades de México y los Estados Unidos; participando tanto autoridades federales de ambos países como de los Estados de Coahuila y Texas.

La funcionaria estatal precisó que dichas cifras corresponden a lo que tiene registrado la Patrulla Fronteriza, pues faltaría conocer las cifras que tiene la Fiscalía General del Estado de Coahuila, para sumarlas y conocer cuál es el total real; además de referir que también es un tema que les preocupa y les ocupa.

"El Gobernador me hace mucho hincapié a mí, en que el tema no es los migrantes, para nosotros, para la policía estatal no andamos persiguiendo migrantes, nosotros lo que estamos haciendo, estamos detrás de las personas que trafican con ellos, que tienen un ingreso económico ilícito, que hay allí un delito; y sobretodo salvaguarda la seguridad de los coahuilenses y de los migrantes", indicó Villarreal Pérez.

MÁS DE MIL MIGRANTES DIARIOS

Autoridades de la Patrulla Fronteriza dieron a conocer que del viernes 06 al miércoles 11 de mayo del año en curso, detuvieron a siete mil 686 personas migrantes que ingresan de manera irregular a los Estados Unidos, pues diariamente son más de mil los casos registrados; además de señalar algunos puntos donde han detectado mayor flujo migratorio.

Conforme a lo dado a conocer en la citada reunión de seguridad binacional, fue el pasado sábado cuando se registró el mayor número de detenciones, llegando a mil 739 personas migrantes que lograron cruzar a los Estados Unidos, mientras que el día con menos cantidad fue el pasado martes con mil 105 personas migrantes.