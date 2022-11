Premia Sapal a niños por Calaveras Literarias

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Lerdo (Sapal) llevó a cabo la premiación del concurso de Calaveras Literarias, organizado por el departamento de Cultura del Agua, como parte de las actividades de concientización del vital líquido hacia los más pequeños del hogar.

La ceremonia se realizó en las oficinas del Sapal, en donde el gerente general del sistema, Ignacio Ramírez Ontiveros y la titular del departamento de Cultura del Agua, Guadalupe Badillo, felicitaron a los pequeños; Alejandro Zúñiga, Jesús García y Valentina Galiano, por su participación en el concurso.

Alejandro Zúñiga, estudiante de la Secundaria Rafael Ramírez, fue el ganador del primer lugar; una bocina bluetooth con micrófono. En su calaverita literaria hizo referencia al trabajo diario de los empleados del sistema, "la calaverita vino un día a Lerdo, buscando huesitos para su reino, se encontró a los de Sapal, trabajando sin parar…".

En seguida se premió a Jesús García, estudiante de la Secundaria Flores Magón, con el segundo lugar, quien obtuvo un aro de luz para celular. Al dar lectura a su calaverita, hizo referencia a los esfuerzos que se deben realizar para incentivar el cuidado del agua "estaba la muerte en las oficinas del Sapal pagando el recibo de agua y los muertos la maltrataban, por tirar y no cuidar el agua".

Por último, Valentina Galindo, estudiante del colegio San Roberto, ganadora de unos audífonos inalámbricos, leyó su calaverita, en donde fue más allá de su imaginación, incluyendo al Presidente Municipal y su responsabilidad hacia las futuras generaciones con el cuidado del agua. "Llegó la calaca haciendo un recorrido a Lerdo, cuando vio a Homero tomando un baño y le dice, o cuidas el agua o ahorita te llevo, y Homero asustado le dice.... No pérate yo aún no me muero".

Este concurso se realizó a través de redes sociales vía Facebook en la página, Sapal Cultura del Agua, en donde los padres de familia hicieron llegar las calaveritas literarias creadas por sus infantes, y solicitar el apoyo de reacciones de 'me gusta' a sus familiares y amigos.