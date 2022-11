'Prefiero usar ese tiempo en otras cosas', Fernando Colunga explica por qué no tiene redes sociales

A Fernando Colunga no le gustan para nada las redes sociales. Desde sus inicios como galán de telenovelas siempre ha procurado mantener su vida privada al margen de las cámaras. Incluso, son contadas las veces en la que ha quedado involucrado en medio de algún escándalo televisivo. Sin embargo, su decisión no tiene nada que ver con esto.

Para los fanáticos la situación se ha vuelto una gran decepción. Incluso, han creado cientos de cuentas de Fernando Colunga para tratar de mantener vivo su recuerdo durante sus años alejado de la pantalla chica. Y si bien a muchos les cuesta entender por qué, esta vez él explicó el motivo y la verdad es que los conmovió.

¿Por qué Fernando Colunga no tiene redes sociales?

Fernando Colunga viene promocionando la serie que lo tendrá como protagonista en Netflix. "El secreto de la familia Greco" es la producción que lo trae de regreso y esta vez no hará de galán. En una de las entrevistas que dio sobre el lanzamiento terminó revelando por qué ha decidido no tener Instagram, Facebook ni Twitter.

(FOTO: ESPECIAL)

La respuesta sorprendió a los fanáticos de Fernando Colunga. Es que lo que respondió tiene que ver con su público fiel. "He estado trabajando detrás de las cámaras, he estado escribiendo, produciendo, no he parado, he estado preparando este trabajo que yo sé que muchas veces no se sabe lo que hay detrás de esto, pero he estado preparándolo alrededor de dos años", reveló en primer lugar.

"Me gusta atender al público, estar cerca de ellos cuando se puede, y yo creo que yo hago tantas cosas, que en una red social no podría atenderlos como se debe, con el respeto y con el cariño, entonces prefiero estar a un lado, no ignorando, pero prefiero usar ese tiempo preparando un proyecto", confesó Fernando Colunga conquistando una vez más a sus seguidores.