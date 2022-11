Precauciones para una mágica navidad

La navidad es fecha de felicidad, de estar con la familia. Pero para poder disfrutar de esta época es necesario tomar las medidas pertinentes.

Esto sucede con la colocación de las luces navideñas, una tarea a primera vista inocente, pero que de no tener precaución, puede resultar en un mal episodio para las familias.

Omar González se encarga de realizar instalaciones eléctricas, y considera importante ver, desde el principio, las medidas de seguridad al momento de colocar las luces navideñas

Y es que para el especialista, todo inicia desde la planeación, desde el momento en que se imaginan cómo se verá la casa ya adornada y todos los materiales necesarios, de los cuales se debe comprar lo justo, porque tener de más puede ser contraproducente.

“La seguridad residencial, en cuanto a electricidad, es un tema complejo. Es común que, al no saber cuál es la extensión de nuestra casa, compremos de más de cable. Lo que se hace entonces es que se esconde y se enrolla el excedente, y esto puede crear un efecto bobina, que es capaz de calentar los cables y generar un accidente. Por eso es importante medir desde el principio cuánto vamos a usar”.

No recomienda una marca en particular, pero se decanta por las luces LED y no las tradicionales, que suelen traer una resistencia, ya que las primeras no se calientan. De igual manera, ve que la mejor opción son aquellas que usan cobre, y no otras aleaciones, como conductor.

De la misma manera, sugirió que llamar a un especialista, a un técnico en electricidad, es una buena idea, ya que cargar la casa de luces, cuando sólo se tiene una pastilla, puede provocar calentamiento y afectar al resto de electrodomésticos.

Esto sucede también con los multicontactos. Omar González sabe bien que en varias casas hay pocos contactos, y para salir adelante a este problema, se utilizan estos convertidores a varias salidas, a fin de conectar más aparatos o luces. Él considera que no deben usarse más allá de la mitad de su capacidad. Es decir, que si el multicontacto otorga seis salidas, usar máximo tres, a fin de evitar problemas.

Un consejo que da relacionado al momento de instalar es el de hacerlo siempre acompañado, ya que es común que sea necesario subirse a los techos o usar una escalera. Y al ser dos personas las que asuman la tarea, será más fácil evitar accidentes.

Además, sugiere tener precauciones con cableados que tienen ya tiempo almacenados, puesto que no siempre se guardan en las mejores condiciones, y en esos casos lo más adecuado es cambiarlos por series nuevas.