Por tercera ocasión, escuela primaria de Gómez Palacio es víctima de los ladrones

Por tercera ocasión en el presente ciclo escolar, la escuela Primaria Progreso y Libertad del sector San Alberto de Gómez Palacio fue blanco de los ladrones.

El primer robo fue a inicios del ciclo en el que solo lograron llevarse artículos que pudieron recuperarse con el apoyo de los padres de familia, sin embargo durante las vacaciones de Semana Santa, los ladrones lograron ingresar nuevamente.

En este atraco lograron extraer cableado eléctrico así como tubería hidráulica y algunas llaves de los sanitarios.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Zury Hernández, directora de la primaria, dijo que volvieron a ser víctimas de los ladrones, quienes causaron daños al tratar de ingresar a los salones.

La maestra mencionó que aún no se habían recuperado del último atraco cuando sufrieron uno más. Por esta razón, más de 300 alumnos, entre el turno matutino y vespertino, no han podido regresar a sus aulas, pues no hay ni agua ni luz.

Los directivos y padres de familia llaman a las autoridades a incrementar los rondines de vigilancia.