Por tercer día consecutivo, AMLO se lanza contra marcha en defensa del INE

Por tercer día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de los asistentes a la marcha que se llevará a cabo este domingo, llamada "En defensa del INE", a quienes acusó de que en su mayoría, los que acudan a la manifestación son racistas, clasistas, aspirantes a fifís, además de "lambiscones" para quedar bien con los "machuchones".

"Lo interesante es que se manifiesten, es como el mundo al revés, pero más que nada lo que decíamos ayer, que estamos viviendo tiempos importantísimos, imagínense, aspirantes a fifís, fifís, dirigentes de partidos conservadores manifestándose, ¿cuándo se había visto esto?".

"Va a ser muy interesante, y esto es parte de la democracia y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores, son racistas y clasistas, porque es verdad (…) Se ofenden los muy hipócritas cuando se les dicen racistas, porque están acostumbrados a la simulación".

"Entonces, todo esto tiene que ventilarse, es muy importante el debate. ¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir con lo mismo, con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo?", cuestionó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que muchos de los que participarán en esta marcha aspiran en lo económico, a parecerse a los "fifís", y si están interesados tienen que juntarse con los "machuchones", con los oligarcas y ser lambiscones con ellos.

"No le tienen amor al pueblo, pues eso también es sabido, y hay gente que viene de abajo, pero que se volvieron ladinos, se desclasaron, el aspiracionismo, quieren parecerse en lo económico a los fifís, a tener un Ferrari. Como decía uno de los multimillonarios famosos recientemente, 'no puedes, si aspiras a un Ferrari, andar en un Toyota', y el roce social, y además si te interesa la política, cómo te vas a colar si no te juntas con los 'machuchones', con los oligarcas, para que seas empleado de ellos tienes que hacer relaciones, quedar bien, ser lambiscón".

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que uno de los protagonistas "de esta historia" es Lorenzo Córdova, consejero del INE, y para "demostrar" esto, pidió poner el audio de una conversación filtrada donde se escucha burlarse de la forma de hablar de líderes indígenas en 2015.

"Él es uno de los protagonistas principales de esta historia (…), para contextualizar, fue un grupo, creo de Guanajuato, de comunidades indígenas, a plantearle de que hubiese una representación política para los pueblos indígenas y él desde luego que se negó. Se alteraron los representantes de los pueblos indígenas y se molestó y pensó que no se iba a saber lo que después expresó sobre ellos, y esto es parte de lo que manifestó", recordó.