Por temporada, aumentan extorsiones en Durango

Por la temporada decembrina se registra un incremento en delitos como extorsiones en Durango, alertó el secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Gustavo Mojica Calderón, quien comentó que inclusive ya se perdió la cuenta de los intentos de extorsión que ha habido.

"Es un tema recurrente durante todo el año, desafortunadamente pero claro que por temporada navideña que existe cierta afluencia de clientes en los diferentes comercios, sobre todo en el Centro que es donde tenemos este tipo de situaciones", dijo sobre el aumento de delitos en general.

Refirió que han cambiado las modalidades para cometer delitos, por lo que también se tiene que estar alertando y capacitando a los trabajadores de los comercios.

"También ha habido muchos intentos de extorsión actualmente, el día de ayer a mí me acaba de pasar a través de un mensaje, de una cuenta de WhatsApp que hackearon de un conocido, un familiar, entonces yo creo que eso también está al día, también creo que es algo a lo que las personas nos hemos tratado o nos hemos empezado acostumbrar. Ya medio identificamos cuando es un mensaje de extorsión y en ese sentido pues creo que los ciudadanos ya tienen un poquito más control sobre ello, eso no quiere decir que no se siga dando", complementó.

Dijo que en esta experiencia personal que tuvo, una persona le solicitó dinero argumentando que tenía un problema con su tarjeta de débido y necesitaba que le hiciera una transferencia de 15 mil pesos.

"Evidentemente yo ya estaba enterado de la situación y y pues identifiqué de inmediato que no era la persona inclusive hasta por como escriben; si conoces a la persona con la que se supone te estás comunicando identificas que es una extorsión; se sigue suscitando pero también creo que nos hemos acostumbrado malamente a esta situación, también hemos dado cierta capacitación", señaló.

Y lamentó que ya "la cuenta se perdió" en cuanto al número de extorsiones, por lo que se sigue alertando al personal para que no "agarren en curva" a los colaboradores.