Por su amor a Tigres, André-Pierre Gignac rechazó millonarias ofertas

El amor que siente por los Tigres ha llevado a André-Pierre Gignac ha rechazar ofertas que podrían darle una mucho mejor situación económica.

En el programa "Desde el Cerro de la Silla", conducido por el comediante Franco Escamilla, el delantero confesó que ha tenido propuestas de hasta 10 millones de euros al año, mucho más de lo que gana en México, pero no las aceptó.

"Recibí una oferta de China, 18 millones (de dólares) por dos años; tres años en Arabia por 10 millones de euros al año, neto, pero dije que no", reveló. "En este momento, iba a renovar con Tigres... Yo quiero jugar algo padre, con una pasión increíble, competitivo".

El entorno de Medio Oriente también fue un factor para que Gignac decidiera quedarse en México, donde se siente muy a gusto.

"Arabia no es Qatar. Vives en una residencia con europeos o americanos... Es muy complicado salir. Entonces, escojo un estilo de vida, una pasión, una Liga que para mí es competitiva, donde me encanta la Liguilla, me encanta este torneo con Playoffs".