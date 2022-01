Verificación ambiental de vehículos está suspendida en Torreón

Aún suspendida es como se encuentra la verificación ambiental de los vehículos en el municipio de Torreón, así lo admitió durante este jueves la titular de Medio Ambiente, Susana Estens, quien además argumentó que el software de los equipos de análisis de partículas y gases del Centro de Verificación Vehicular se recibieron en “no seguras” desde la anterior administración municipal.

El Siglo de Torreón acudió este día a dicho centro ubicado en bulevar Sarabia, se encontró a taxistas esperando su turno para recibir solamente una revisión mecánica en sus unidades, en algunos casos relataron estar esperando su turno desde la noche anterior y dejando de percibir ingresos debido al tiempo fuera de circulación.

De la misma forma reclamaron por la “falta de planeación” de las autoridades, toda vez que han pasado 27 días desde que se inició el nuevo Gobierno local y no se han podido ofrecer soluciones respecto a la verificación ambiental, la cual es un trámite que deben cumplir para poder renovar sus tarjetones de servicio público ante el Gobierno de Coahuila y la propia autoridad municipal.

“Sí nos afecta porque yo he ido dos veces desde la primera semana del año y pues nada, apenas ahorita al parecer ya me van a pasar a la revisión mecánica, no van a meter la máquina porque no está funcionando, solamente nos dicen que puede ser hasta febrero cuando ya esté listo ese asunto, pero pues ya pasó casi un mes, ya deberían haber arreglado eso”, reclamó Jorge López, quien había esperado al menos cinco horas en la fila.

En la revisión que realizó este día El Siglo de Torreón se confirmó que las máquinas verificadoras, impresoras y pantallas se encontraban desconectadas y totalmente fuera de servicio, de la misma forma que el trabajo de revisión física se estaba haciendo con papel y pluma.

Al respecto brindó mayores detalles la jefa de Medio Ambiente de Torreón, Susana Estens, quien explicó que los aparatos de medición de gases y particular se recibieron “en malas condiciones, el personal ahí está, o sea, hubo también bajas, sin embargo al tener un contacto nosotros con los proveedores de servicio de los equipos, pues ellos ya tenían los boletos para venir, etcétera e igual, presentaron COVID, entonces estamos posponiendo un poco, sin embargo sí estamos platicando y trabajando con los concesionarios de tal manera que estamos tratando de darles tranquilidad en ese sentido, ellos pueden hacer los pagos que sean necesarios para tener los descuentos”.

Estens además aclaró que la revisión física es un tema aparte de la verificación ambiental, por lo que las largas filas de las unidades no se encuentran relacionadas a la falta de funcionamiento de las máquinas de medición de gases, las cuales recibirán finalmente una revisión del su software de parte de los proveedores mañana viernes.

“No me gustaría dar una nota con la fecha exacta en la que se van a poner a trabajar, pero no debe pasar ya de febrero, o sea, ya es la otra semana y muy seguramente deben quedar listas. Estamos tratando de ser responsables y hacer la verificación como se debe, cuando nos entregan las máquinas operando pero nos percatamos que les mueven el software, no podemos dar ese servicio si no estamos seguros que habrá datos confiables”, señaló la funcionaria pública.