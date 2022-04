Por primera vez interpretan a El Diablo en Viacrucis de Santa Rosa en Gómez Palacio

Causando risa, temor y abucheos, por primera vez en el Viacrucis de Santa Rosa se caracterizó a El Diablo como un personaje más de esta representación y como una novedad.

Abraham Herrera Montes de 21 años de edad, y quien ha participado en el Viacrucis durante 12 años interpretando a casi todos los personajes, fue quien personificó el mal a través de este oscuro personaje de alas negras, cuernos y un tenebroso maquillaje color negro y rojo que contrastaba con una túnica blanca, lo cual lo distinguía de las caracterizaciones clásicas.

El padre Dagoberto decidió integrar el personaje en el recorrido para dar a los espectadores algo novedoso pero principalmente para hacer más real el momento en el cual "el maligno" busca tentar a Jesús.

"Yo este año no pensaba participar pero me invitaron y me dijeron que solamente quedaba el papel de Barrabás y uno más que era el de El Diablo y lo escogí... sí se siente feo", dijo entre risas Abraham, quien contó que entró a misa caracterizado pero tuvo que salir ante las miradas con recelo de varios fieles que se tomaron muy en serio que este personaje es "el enemigo".

"Sí se sentía una especie de rechazo. Muchos niños me saludaban, se reían, me pedían unos fotos y otros al verme lloraban pero me sentí bien al final porque me siento conforme con la actuación que tuve gracias a Dios. Para distinguir el bien muchas veces hay que conocer el mal también y me parece una idea muy buena porque la gente se da cuenta de que El Diablo insiste en tentar a Jesús y a pesar de ello él no dobla las manos hacia ese lado y sigue en su camino. Me parece una buena forma de evangelizar", dijo el joven.

Consideró que fue importante incluir este año algo diferente porque a raíz de la pandemia no se había podido realizar el Viacrucis.

"Muchas personas piensan que solo es un teatro pero al interpretar los personajes nos damos cuenta de que los golpes son de verdad y nos preparamos. ¡Ah! y yo sí soy creyente eh... por si alguien tiene duda", dijo Abraham con una sonrisa amplia pero visiblemente deshidratado.