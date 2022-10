Por paro, suspenden Operativo Mochila

Ayer se tenía programado el arranque oficial del programa del Operativo Mochila Segura en la escuela secundaria técnica No. 75 "Teodoro Aguilar Bermea", del fraccionamiento Los Álamos de Gómez Palacio.

Sin embargo, esta actividad no se pudo llevar a cabo debido a que docentes de la delegación D-II-82 de la sección 35 del SNTE hicieron un plantón por un presunto incumplimiento de pago del Retroactivo de la Estrategia de Fortalecimiento del salario que comprende del primero de enero a la fecha y que debe ser erogado por el Gobierno federal. Es del 1, 2 y 3%.

La maestra Ana Luz Muñoz de Casas, dijo que en otros estados del país como Coahuila y Puebla ya se pagó y que su temor es que a ellos no les depositen debido a que el estado de Durango "está en quiebra".

"También nuestro temor es que ese pago llegue con un descuento mayor a lo que viene siendo el Impuesto. El secretario de Educación ya comentó que no hay recursos, se encontraron vacío todo, entonces, ¿dónde está ese dinero?".

Dijo que en esta secundaria son alrededor de 107 docentes afectados en ambos turnos, mismos que atienden a más de mil estudiantes y que desde ayer fueron informados que no habría clases este día. "Aquí no se trata de no querer trabajar, la escuela es reconocida, nuestro reclamo es por el pago, un derecho que es de todos".

Los docentes aseguraron que continuarán con el plantón hasta en tanto no tengan una respuesta positiva. En el acceso principal del plantel colocaron carteles con leyendas de: "Exigimos pago completo y oportuno", "El maestro luchando, también está enseñando", "¡Basta de jinetearse nuestro dinero", "Pago libre de gravamen" y "Exigimos pronto pago, es nuestro derecho".

RECURSO FEDERAL LLEGA A FINALES DE OCTUBRE

Por su parte, el subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango, Ulises Adame de León, informó que está convenido con la Federación que el recurso debe llegar a Durango el próximo 30 de octubre para entregarse al día siguiente.

"Eso es un tema que se escapa de nuestras manos, no podemos antes de esa fecha tener recursos. Lo que nosotros estamos pidiéndole a los maestros, primero ofreciéndoles nuestro respeto absoluto a su demanda y segundo pidiéndoles que ya nos pongamos a chambear.

El día de hoy (ayer) teníamos el objetivo de arrancar el programa de Mochila Segura y lo hicimos aquí porque está es una escuela icónica, esta es una de nuestras mejores escuelas que tenemos en el estado y lo queríamos hacer aquí para mandarle un mensaje a la sociedad de que los laguneros de Durango estamos listos para afrontar cualquier eventualidad. Que estamos listos para enfrentar cualquier tema que se venga relacionado con la seguridad de los maestros, de los alumnos y de la familia".

Comentó que si bien es cierto no habrá una inauguración oficial, continuarán las acciones preventivas en las instituciones educativas.