Por paro de docentes, se quedan más de 26 mil alumnos sin clases en La Laguna de Durango

Este jueves se quedaron sin clases 26 mil 400 alumnos de 134 escuelas de nivel básico del sistema estatal de La Laguna de Durango debido al paro de labores que hicieron docentes de la sección 44 del SNTE por los adeudos de Rezonificación y Fortalecimiento al Salario que mantiene el Gobierno del Estado. La suspensión de clases continuará mañana viernes, según informó en comunicado la dirigencia sindical que encabeza Efrén Estrada Reyes. Los maestros rechazaron la propuesta que les hizo el gobernador Esteban Villegas de pagarles en cuatro parcialidades, de aquí a diciembre del presente año.

Al respecto, el subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León, dijo que tenían la esperanza de que llegara un recurso federal a Durango que finalmente fue retenido por parte de la Secretaría de Hacienda debido a que les cobraron intereses porque durante varios años el Estado no reportó el ISR (Impuesto Sobre la Renta). El funcionario indicó que el gobierno estatal tiene mantiene un adeudo con la citada dependencia federal de cerca de mil 500 millones de pesos y que el pasado 31 de octubre de 2022, les retuvieron 80 millones de pesos.

“Nosotros habíamos pensado que ese recurso lo podíamos utilizar para pagar la primera parte, cuando menos que la Rezonificación quedara salvada y haber hasta dónde podíamos avanzar. El mensaje del señor gobernador es muy claro, muy honesto, nadie tiene la culpa, bueno sí, pero no están aquí, ya los andan buscando. No pueden haberse ido con una hebra de ese tamaño, nosotros los veíamos como si estuviera tranquilo todo, como si fuera avanzando todo, no sabíamos el submundo que existía en ese momento, hoy traemos un problema muy fuerte”, declaró.

Adame de León dijo que el gobernador Esteban Villegas Villarreal mantiene la propuesta de pagos diferidos al Magisterio y que en su momento, incluso les comentó que porqué no pararon el problema en su momento, es decir, hace años. “Si ya venía el problema de hace años, ¿porqué lo dejaron correr tanto?. Nosotros nuevamente les volvemos a decir a los profesores lo que les hemos dicho en todo este tiempo, somos víctimas unos y otros, si nos hacen una manifestación están en lo correcto, están en el derecho, les asiste la razón. Nosotros hoy somos la administración, tenemos la obligación de resolverlo pero también tenemos necesidad de decir que nos quedamos sin recursos. Yo les doy la razón pero les hemos dicho que no se puede resolver de esa manera, están generándose los mecanismos, las negociaciones para resolver de manera definitiva”.

El subsecretario lamentó la situación y pidió a los docentes de La Laguna ponerse de acuerdo para no dejar a los niños, niñas y adolescentes sin clases pues se tienen problemas muy serios en la educación, sobre todo con la llegada de la pandemia por la COVID-19.

PARO DE LABORES POR NIVELES

Según datos de la Subsecretaría de Educación, 83 escuelas de nivel primaria de 84 que se contabilizan en el sistema estatal se encuentran en paro de labores docentes. En Preescolar, son 38 planteles educativos y de ellos, 37 suspendieron las clases. En secundaria, son 14 escuelas las que detuvieron las actividades académicas. Cabe hacer mención que algunos centros de trabajo están de "brazos caídos" con personal en las escuelas, otras sin personal en los planteles y en algunos casos, los maestros y maestras se reportaron en manifestaciones.