'Por la gordura perdí todo', cuenta Andrés

Hasta hace un año y medio Andrés no podía controlar su apetito. Sus ganas de comer eran tantas que en uno de sus cumpleaños se devoró un pastel entero, para 25 personas. Su adicción eran los postres, las tortillas de harina, y las golosinas y en un solo día, llegó a consumir hasta seis litros de refresco.

En la actualidad tiene 29 años de edad, pero narra que desde niño comenzó a refugiarse en la comida como una forma de ahogar sus penas, pues tenía problemas en su entorno y confusiones en su orientación sexual.

Así fue pasando el tiempo hasta que finalmente cayó en su zona de confort y sus padres le demostraban su cariño con comida. "Vivía en una burbujita de protección donde no estaba mal estar gordo, al contrario, el cariño me lo demostraban con comida", comentó.

En su último trabajo, en Ciudad Juárez, Chihuahua (de donde es originario), duró diez años y era vendedor en una tienda de electrónica. En ese entonces pesaba 90 kilogramos, pero su forma compulsiva de comer lo llevó a alcanzar casi los 170 kilos, por lo que "ya no cumplía" con el perfil que requería la empresa en cuanto a la apariencia física y fue despedido.

"Por la gordura perdí el trabajo. Me despidieron y entré en depresión, porque ahí había estado diez años y me corrieron por estar obeso. Me dijeron que había incumplido esa cláusula de la imagen y ni finiquito me dieron. La obesidad me hizo perder todo lo que tenía, mi autoestima, mi seguridad con los clientes, ya no me vestía adecuadamente porque el uniforme me dejó de quedar y por mis kilos ya no encontraba ropa de mi talla", dijo.

El desempleo y su "tragonismo" como él le llama, se volvieron una pesadilla, al grado de renegar de la vida. "Tenía deseos suicidas y renegaba porque yo no quería vivir con todos esos kilos, deseaba no existir, me la pasaba todo el día durmiendo y ordenaba la comida por Internet".

Estaba enfadado, triste, irritable y solo socializaba con personas con obesidad, pues estaba seguro que de parte de ellos no recibiría críticas además de que comerían en grandes cantidades al igual que él.

Por su obesidad mórbida, llegó un momento en el que Andrés ya no podía subir las escaleras ni abrocharse las agujetas de los zapatos, además de que se le dificultaba dormir y respirar, así como tomar el transporte público. Temerosos por la salud de Andrés y al ver que los intentos de su hijo por bajar de peso eran fallidos y con rebotes, sus padres finalmente reflexionaron y le aconsejaron pedir ayuda para salvar su vida.

TOCÓ FONDO Y BUSCÓ A TRAGONES ANÓNIMOS

En plena pandemia por el COVID-19 y ante su incapacidad de lidiar con la comida, el joven comenzó desesperadamente a buscar un lugar en el que lo orientaran para controlar su apetito insaciable.

Por Internet, encontró al Grupo de autoayuda Tragones Anónimos corriente Fuente de Vida de Torreón. Viajó 16 horas en autobús desde Ciudad Juárez y considera que valió la pena, pues encontró una luz al final del túnel.

En el último año y medio ha aprendido a llevar un plan nutricional y tal y como sucede con el alcoholismo ha encontrado apoyo y beneficio al exponer sus problemas y vivencias en la tribuna, esto como parte de las terapias grupales.

Andrés ha bajado 65 kilogramos y su meta es llegar a las dos cifras, es decir, a menos de 100. "Dejé de ver todo oscuro, yo sentía con la pandemia que nos iban a exterminar a todos, veía todo pésimo, y ahora lo veo diferente.

Ahora me da alegría que salga el sol, los pajaritos, subir un escalón, subirme al camión, conforme se me fueron los kilos me llegaron las ganas de vivir, ya puedo comprar ropa, tener un trabajo digno y seguir estudiando.

Mi primer paso es no dejar inconcluso mi peso, vamos por los 99 kilos, me falta poquito para llegar. Yo estoy más que agradecido con este grupo porque tienen las puertas abiertas para gente como yo, me salvaron la vida porque yo no hubiera resistido otros 10 kilos más y otros tres meses de depresión. ¡Sí se puede!". Andrés, actualmente sigue en el grupo de autoayuda y además, ya encontró trabajo en una boutique.

RECUPERACIÓN

Cristina M. llegó hace muchos años a Tragones Anónimos (TA) y explica que el programa de recuperación comienza cuando la persona admite que es impotente ante la comida.

Para este grupo de autoayuda, la enfermedad de la comida compulsiva es de tres naturalezas: física, emocional y espiritual. Los doce pasos de TA son iguales a los que se utilizan en Alcohólicos Anónimos y solo se sustituye la palabra comida por el alcohol. En estos grupos, este es el método más efectivo para la recuperación de quienes padecen "tragonismo" y de inicio, el proceso se lleva unos tres meses.

"En la terapia lo que hacemos es concientizar, abrir las mentes y que las personas que vienen al grupo se den cuenta de que no es la figura es algo más profundo pero que sí se puede", dijo. Mencionó que el plan alimenticio es de acuerdo al peso y estatura de las personas (con obesidad y sobrepeso) y consiste en porciones moderadas.

El "tragonismo" no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero Tragones Anónimos lo define como la necesidad de comer compulsivamente.

Asociación

Grupo de autoayuda.

* Tragones Anónimos corriente Fuente de Vida de Torreón trabaja con el lema 'La comida de hoy, es la medicina del mañana'.

* Tiene sede en avenida Ocampo y calle González Ortega de esta ciudad. Las personas que requieran mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 8717188746 y 8717181699.

* En la actualidad, la asociación civil atiende a 12 personas de distintas edades con tragonismo.

* El proceso inicial es de tres meses.