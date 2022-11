'Por favor perdónela, tiene un hijo': Padre devuelve y se disculpa por lo que su hija robo

En redes sociales ha conmovido un padre que regresó lo que su hija había robado en una tienda de belleza, disculpándose además por ella, pues alega que la mujer al parecer está enferma y tiene problemas económicos.

Los hechos se dieron Arica, Chile, donde un hombre fue captado por cámaras de vigilancia, entrando a un negocio especializado en tratamientos de belleza, llevando artículos que su hija había hurtado, acompañados de una carta donde ofrecía disculpas a nombre de su hija.

De acuerdo a las trabajadoras de la tienda, el hombre se disculpó varias veces e incluso quería darles dinero para compensar lo ocurrido.

"Mi hija es enferma, por favor, perdónenla. No tiene trabajo, pero sí un hijo y por eso robó. Mil veces perdón. Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho", escribió el hombre en la carta.

Además, por su parte, la hija también ofreció disculpas con un mensaje.

"Nada va a reparar lo hecho, pero no quiero lo que no es mío. Mil disculpas, quisiera poder remediar todo. Sé que no puedo, pero con sus disculpas me basta".

Las disculpas del padre conmovieron a las empleadas por lo que la situación no pasó a mayores.