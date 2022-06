Por enfrentamientos de cárteles, un 75% de homicidios: AMLO

En entidades como Sinaloa, la incidencia de homicidios dolosos es menor porque sólo es el predominio de un cártel, mientras que en otros como Michoacán, no hay uno sino 10 grupos que provocan más enfrentamientos, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es el predominio de un grupo que no tienen competencia con otros y esto lleva a que no haya enfrentamientos, porque el 75% de los homicidios que se registran en el país tiene que ver con estos enfrentamientos", dijo.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, explicó que los casos de violencia no son generalizados, pues el 50% de los homicidios dolosos se concentran en seis entidades como Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, y el 75% de esos crímenes se debe a la disputa entre grupos criminales.

"En los últimos días ha habido más violencia en homicidios, pero desde que llegamos se ha reducido el delito de secuestro en 75%, ¿por qué un caso baja y otro no?, está vinculado con las bandas de la delincuencia que quedaron sembradas desde el periodo neoliberal, no son nuevos, son los mismos que vienen desde (Felipe) Calderón y se fortalecieron en los últimos tiempos".

Sin mencionar los nombres de los cárteles, señaló que los más conocidos son en Jalisco, Sinaloa, en Guanajuato, y hay uno fuerte en Tamaulipas y muchos otros derivados de las grades.

"Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamiento entre grupos y por eso no hay homicidios. Por ejemplo en Sinaloa, no está Sinaloa entre los estados con más homicidios", insistió.

Señaló que para enfrentar la violencia, además de atender las causas que la originan, se despliega mayor presencia en los estados donde hay más problemas de seguridad.

El presidente López Obrador recordó que en muchas entidades las policías estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada.

"Imagínese, el brazo derecho del presidente Calderón –el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna-, estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo y además el error de declarar una guerra sin tener un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, nada más para ganar legitimidad, pesando que con eso iba a quedar bien en el extranjero y le iban a aplaudir los derechozos, nos metió en un lio, le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero".