'Por donde le pique, saltan problemas de adeudos brutales' en Durango

El subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Fernando Ulises Adame de León dijo este martes que hay deudas “impresionantes” en el estado y que por ello se hizo el planteamiento a los docentes de la sección 44 del SNTE de pagarles en cuatro parcialidades (de aquí a diciembre de este año) los adeudos que se tienen por concepto de la prestación RZ y el retroactivo de Fortalecimiento del salario (1%, 2% y 3%).

Mencionó que él estuvo presente en la reunión que sostuvo la dirigencia sindical, el gobernador de Durango, Esteban Villegas y el secretario de Educación, Guillermo Adame y que, se acordó que se les pagaría en partes y con recursos estatales mientras el Gobierno federal les da respuesta a una petición que hicieron.

“Nosotros estamos esperando que los compañeros (los maestros), entiendan, la sección 44 en la reunión dijo, ‘estamos de acuerdo pues’. Vamos a ver, se toman las instalaciones, si para todo el estado, de todos modos no se puede resolver, mejor vamos poniéndonos de acuerdo para resolverlo y no se puede resolver porque no hay recursos, no hay con qué avanzar”. Dijo que el Estado le debe a la Secretaría de Hacienda mil 500 millones de pesos y que no se va a salir de la alerta de “foco rojo” hasta en tanto no se le pague a la dependencia.

Sobre el paro de labores que anunció la Sección 44 este jueves y viernes, el funcionario dijo que “si eso resolviera lo parábamos todo nosotros, eso no resuelve, es para presionar, es cierto, a lo mejor es la única medida que tiene el Sindicato pero se tiene que hacer algo, se tiene que llegar a un acuerdo, se tienen que buscar los recursos.

Lo que no quisiéramos nosotros es que se perjudique ni a los maestros, a los trabajadores ni a los alumnos, le tenemos que buscar, llegó el plazo, no hubo el recurso, no se completó, por donde le pique usted, saltan problemas de adeudos brutales”. El subsecretario dijo que espera que no haya suspensión de labores docentes y que ellos apelan a los acuerdos establecidos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.