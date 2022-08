Por cristal, 80 % de casos de violencia

El 80 por ciento de los casos de violencia que se atienden en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer en Torreón, están relacionados con el consumo del cristal, aseguró la coordinadora regional Cristina Gómez Rivas.

Y es que de acuerdo con la coordinadora, el nivel de violencia que se ejerce entre las víctimas de los consumidores de cristal sobre todo, es cada vez más alto, en donde no sólo la mujer es la afectada, sino también los hijos y el resto de su familia.

"Ojalá nos diéramos cuenta de lo que esta droga está haciendo en las personas y en la sociedad, es de alto riesgo por su nivel de adicción es muy peligrosa porque los daños son muy severos. Hemos visto la correlación que hay entre el consumo del cristal en el aumento de la violencia que se puede dar al interior de las familias. Más allá la afectación es tremenda, cuando hay violencia al interior de la familia, la víctima, en este caso la mujer, llega ser la principal afectada. Hay otras heridas que no se ven son las emocionales, que son las que nos afectan a todos los seres humanos y ahí están presentes ,pero también sus hijos que son víctimas relacionadas", comentó Gómez Rivas.

Ante tal problemática, consideró importante el trabajo en conjunto con el Centro de Integración Juvenil, a fin de terminar con ese ciclo de violencia.

"Para nosotros ha sido verdaderamente importante esta alianza que hemos tenido desde siempre con el Centro de Integración Juvenil porque vemos que hay un ciclo en la violencia, por ejemplo si llega a estar presente cualquier adicción, afecta porque aumenta el nivel de violencia ,porque ya estamos hablando de una enfermedad que viene a afectar a toda la familia", explicó.

Así mismo, comentó que el Centro no solo atiende a mujeres víctimas de violencia, sino que brinda las herramientas necesarias para empoderarlas al grado de que no dependan de alguien más para salir adelante.

"Las mujeres que llegan al Centro es una de las partes que atendemos casi de inmediato, la salud emocional como una necesidad inmediata, tenemos también la salud física, tenemos también la asesoría legal, no solo la asesoría, sino el acompañamiento cuando es necesario hacer algún trámite de patria potestad, de guardia y custodia, pensión alimenticia, etc; nuestras abogadas y abogados acompañan a nuestros usuarios en todo ese proceso. Tratamos que sea alterno al empoderamiento, de lo que es realmente el empoderamiento, las herramientas que cualquier ser humano tenemos para tener mayor nivel de bienestar en nuestra vida, es decir, si voy y termino mi prepa, realmente es una forma de poder atender el tema de la violencia al interior de mi casa porque ya no dependo de la cuestión económica", detalló.