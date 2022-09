¿Por buena gente? Alfredo Adame sufre fuerte golpiza a fuera de su casa

Alfredo Adame se volvió tendencia una vez más luego de que se diera a conocer que fue duramente golpeado por un par de sujetos a las afueras de su hogar la mañana de este 28 de septiembre.

De acuerdo con una plática que el actor tuvo para Venga la Alegría, reveló cómo fueron los hechos e informó que todo se debió a un daño colateral, y es que resulta que ocurrió una fuerte movilización cerca de su hogar, en donde lamentablemente hubo una persona fallecida.

En su plática, Alfredo menciona como cerca de su hogar había una gran movilización de patrullas, al acercarse para preguntar qué había pasado, se dio cuenta de que había un policía muerto y una mujer lesionada, luego de que estos fueran hacía él.

“Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer que traía un balazo en el hombre. Yo pensé que quería que lo dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije ‘oye, te puedo ayudar en algo’ y me dijo’tú lárgate de aquí, hijo de la chingada, pinche chismoso”.

Posteriormente, el actor revela que como lo comenzaron a golpear cuando él ni siquiera tuvo nada que ver con lo sucedido.

“Me tiran un trancazo y lo evado, me daba una patada. Entonces se voltea, le meto una patada y llega otro por la espalda y me avienta un puñetazo, tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”.

(FOTO: ESPECIAL)

Por el momento, el actor de 64 años se encuentra declarando ante la fiscalía, luego de que un médico legista lo revisara.

“Mi herida es la ceja derecha y abajo del ojo. Seguro tengo un desprendimiento de retina, porque no veo absolutamente nada”, mencionó.