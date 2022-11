Por abuso sexual, el 20 % de reportes en Durango

Alrededor del 20 por ciento de los reportes que recibe la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes, tiene que ver con abusos sexuales.

Así lo indicó Omar Jiménez Herrera, titular de dicha instancia, dependiente del DIF Estatal, quien mencionó que este tipo de casos, reciben seguimiento de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGED).

No solamente se trata de hacer un reporte, sino de contar con el apoyo integral, que permita que se proceda de forma legal en contra de los agresores.

La parte más importante para la Procuraduría es la atención de los menores, a quienes se debe apoyar con atención psicológica y seguimiento a su situación, para evitar que vuelvan a ser víctimas.

"Si nosotros no contamos con un reporte de este tipo de hechos, no podemos hacer nada para proteger a los menores, por eso es importante que todos contribuyan al cuidado de los infantes, pues muchas veces ellos no pueden pedir ayuda por sí mismos", advirtió.

Refirió que el abuso sexual es un problema que se presenta mucho en la región serrana y en el municipio de Mezquital, en donde incluso hay quienes lo ven normal.

Recordó que, de forma lamentable, gran parte de los abusos sexuales en contra de menores, son cometidos por familiares o personas de "confianza", de ahí las dificultades que a veces se presentan para interponer denuncia formal.

Jiménez Herrera mencionó que el 50 por ciento de los reportes recibidos tienen que ver con omisión de cuidados, que van desde el no proporcional los alimentos, el vestido y el abandono.