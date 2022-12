'¡Ponte ropa!' Lupillo Rivera pone el grito en el cielo tras ver a Chiquis en bikini

Miles de likes está sumando Chiquis Rivera en un video en el que luce su nueva figura en un diminuto bikini color negro, la hija de Jenni presume sus atributos físicos en un breve video que ya provocó que su tío Lupillo opinara al respecto.

Chiquis, que estuvo de vacaciones con su novio en Filipinas, modeló un bikini color negro, y lo hizo en Instagram, con sus más de cinco millones de seguidores, quienes en su mayoría le enviaron elogios por lo bien que luce tras el cambio positivo en su figura.

Durante un año, la cantante se sometió a diversos tratamientos, incluida una liposucción, para bajar de peso; ahora, los cambios son notables.

Chiquis acompañó el sexy video con una reflexión y el tema musical "Superwoman" de Alicia Keys: "Tu súper poder está siendo sin disculpas... ¡Tú! Verdaderamente poseer lo que estás destinado a ser y hacer en este mundo sin que las opiniones de otros lo afecten. No es fácil llegar a esta resolución, pero una vez que la domines... ¡Experimentas la verdadera felicidad! #BeeYOU - defectos y todo", se lee.

Al que al parecer no le hizo ninguna gracia ver a Chiquis en un micro bikini, fue a su tío Lupillo, quien comentó el video de su sobrina. "Ponte ropa Chiquis", se lee, con varios signos de admiración, tipo llamada de atención.

Su comentario suma más de 500 respuestas, algunos cibernautas coinciden con él, otros le piden que no se enoje, que no se ponga en el mood de "tío celoso" y que Chiquis hace muy bien de presumir su figura después de tanto esfuerzo por mejorar.

(FOTO: ESPECIAL)

Algunos usuarios sacaron al tema a la Diva de la Banda, Jenni, y recordaron que ella nunca hizo algo parecido, además que seguramente no estaría orgullosa de verla apareciendo en ese tipo de videos "tan destapada".

Chiquis no sólo compartió este video, sino varias fotos con su novio, el director musical, Emilio Sánchez, de quien Chiquis dice estar muy enamorada.

En su libro "Invencible" lo describe a su novio como "el chico de los ojos lindos". "Por primera vez en mi vida te puedo decir que estoy con alguien que siento que sí me acepta cien por ciento por la persona que soy, realmente no me quiere cambiar. Tenemos muy buena comunicación, estamos en la misma frecuencia en el aspecto de que hago mis terapias, él también. Creo que eso nos ha ayudado mucho a comunicarnos bien y cada quien decirnos que es lo que queremos y no queremos en la relación", reveló a "People en Español".