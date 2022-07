Pongamos que hablo de...

"En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos".- Al lado del Camino, Fito Páez.

A inicios del año pasado, Marko Hietala, bajista por casi 20 años de la banda finlandesa Nightwish, decidió retirarse del grupo y de la vida pública argumentando agotamiento, además de confesar de estar lidiando con depresión crónica en los últimos años. Marko ingresó a Nightwish en 2002 y fue unpilar muy importante, no solo desde la parte rítmica, sino fungiendo como segundo vocalista o cantante masculino, compartiendo su voz junto a las majestuosas voces de Tarja Turunen, Annete Olzon y Floor Jansen.

"El año pasado me forzó a estar en casa y pensar. Y me sentí muy desilusionado por estas y un montón de cosas más. Me di cuenta de que necesito esa constancia. Escribir, cantar y tocar. Necesito encontrar otras razones e inspiraciones. Mi refugio, por así decirlo. Y está incluso en mi libro que padezco depresión crónica. Es peligroso para mí y la gente que me rodea si sigo así. Algunos pensamientos que tuve hace tiempo fueron oscuros. No os preocupéis, estoy bien. Tengo a mis dos hijos, a mi esposa, al resto de la familia, amigos, un perro y mucho amor", escribió el músico de 56 años para anunciar su despedida del grupo y de uno de los más grandes espectáculos de metal en la escena hoy en día.

Cuando leí la noticia sentí un ligero vacío por la partida de uno de mis bajistas favoritos de un grupo que me hubiera gustado ver en vivo. Sin embargo, aplaudo que las personas hagan lo que consideren necesario con la finalidad de cuidar su salud mental, nada más importante que eso.

A veces, cuando la vida se pone demasiado demandante y los problemas parecen ser más pesados de lo que podemos cargar, basta solamente con detenerse por un momento y descansar, tomar una pausa. Creo que miles de vidas se hubieran podido salvar de tener consciencia de la importancia del descanso y el cuidado de sí mismo.

La primera vez que supe de la existencia de Nirvana fue a finales de los 90, varios años después de la muerte de Kurt Cobain. Kurt es ahora una leyenda de la música y uno suele inmortalizar a las leyendas y las pone en un pedestal, atemporales, hasta nos damos el tiempo de catalogarlas en clubes, como el club de los 27. Cobain, al igual que Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin, murió a los 27 años. No sé si la historia de Kurt hubiera sido distinta de haber tomado unos meses de descanso para tomar las riendas de su vida de nuevo, para disfrutar de su hija bebé, para desintoxicarse, para cuidar su salud mental.

El mismo desenlace ocurrió con Chris Cornell, líder de Soundgarden y Audioslave, casi 30 años después. Chris se quitó la vida en 2017, a sus 53 años.

Después de un concierto fue encontrado colgado en Detroit, en su habitación de hotel. En apariencia lo tenía todo: familia, esposa, hijos, dinero, éxito profesional, fama. Sin embargo, uno nunca sabe qué tan oscuros pueden ser algunos lugares que albergan la mente de las personas o las presiones a las que se someten.

También, hace unos meses, en redes sociales se viralizó un video de James Hetfield, cantante de Metallica, en el que se le muestra vulnerable, encima de un escenario en Brasil, compartiendo con sus fanáticos que no se sentía tan bien y que estaba lidiando con algunos problemas. "No me sentía muy bien antes de venir aquí, me sentía inseguro, como si fuera un viejo, como si no pudiera tocar más, toda esa mierda que me digo a mí mismo en mi cabeza. Así que hablé con estos chicos (sus compañeros de grupo) y me ayudaron, me dieron un abrazo y dijeron: 'oye, si tienes dificultades en el escenario, nosotros te respaldamos'. Eso significa el mundo para mí", compartió el cantante entre lágrimas luego de ser abrazado por Kirk, Lars y Robert.

La depresión, el agotamiento, la ansiedad y demás trastornos mentales no son para tomarse a la ligera y pueden afectar a cualquier persona de cualquier edad de cualquier estrato social. Creo que una clave importante para empezar a reconocerlo es tomarse una ligera pausa, un descanso y reflexionar sobre nuestras emociones. Tampoco es malo pedir ayuda o compartirlo con nuestros seres cercanos.

Nunca hay que minimizar los problemas de nadie ni restarle validez a sus emociones. Aunque desde lejos pareciera que los ejemplos que cité provienen de personas que lo tienen todo, muchas veces existe un hueco emocional que no les permite verlo. Lamento todas las vidas de artistas que se han perdido por trastornos mentales como las de Kurt Cobain, Chris Cornell, Amy Winehouse, entre otras, pero aplaudo la decisión de las vidas que se salvaron, como la de Marko Hietala, por saber cuándo es sabio parar.

