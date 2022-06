Policía no accionó ninguna arma: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Román Cepeda, se refirió ayer respecto a los hechos ocurridos el miércoles por la noche en el Río Nazas, cuando pasajeros a bordo de una camioneta no se detuvieron en un retén ubicado en ese punto, derivando así en una agresión preventiva de parte de efectivos armados de ese filtro.

De tal situación las autoridades han afirmado que los agentes de la Policía de Torreón no accionaron sus armas, versión que fue reiterada este día por el propio alcalde Cepeda, quien además dijo que existe una disponibilidad para que las autoridades investiguen todo lo sucedido y se aclare ese episodio cuanto antes.

"Nosotros hemos estado abiertos a que se actúe, estamos ciertos de que la Policía Municipal no accionó ninguna arma; sin embargo estamos abiertos, en un hecho como el que se dio, donde hay una gente con alta velocidad, no hace alto al retén, al final del día a nosotros nos corresponde hacer lo nuestro y creo que obedecía a una falta administrativa... Ahí está una investigación, yo insisto, estoy cierto que la Policía municipal hizo lo que tenía que hacer en función de, si se corrobora y como ya estamos abiertos a que la investigación (avance), la Policía Municipal no accionó ninguna arma al parecer, pero la verdad con toda la apertura que se investigue y si es un caso contrario, estaremos asumiendo la responsabilidad".

Cepeda además destacó que se entienden las consecuencias, por eso mismo descartó que se vaya a "proteger" a los agentes municipales en caso de que se compruebe que sí accionaron sus armas en contra de los civiles y que pudieran haber actuado con irresponsabilidad.

"Al final insisto, a toda acción hay una reacción, esto fue una reacción a una acción por un exceso de velocidad, no se detuvo en un retén, pero al final es importante que se deslinde si se cometió un acto ilícito, pues debe haber una responsabilidad, por supuesto", señaló.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron el pasado miércoles en la noche, cuando elementos de seguridad destacados en el lecho seco del Río Nazas, entre Torreón y Gómez Palacio, accionaron sus armas en contra de los ocupantes de una camioneta que circulaba por la zona, misma que presuntamente no se detuvo cuando se le solicitó, derivando en disparos en contra de sus ocupantes.

De tales hechos trascendió que uno de los civiles contaba con nacionalidad norteamericana, además de que no resultaron con lesiones más allá del efecto de las esquirlas de bala y los cristales rotos.

Las autoridades ya investigan lo ocurrido, toda vez que los ocupantes del vehículo además denunciaron el presunto robo de dinero en efectivo de la unidad luego de ser agredidos por los agentes.