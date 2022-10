¿Podrían las criptomonedas remontar? Ligera alza de Bitcoin alerta a los inversores

Una subida general en el precio de las criptomonedas, incluyendo, por supuesto, Bitcoin, encendió las alarmas de los inversores y de los entusiastas de las criptos, quienes se encuentran a la expectativa de un repunte del mercado de divisas digitales, sin embargo, el mismo se ha mantenido en una crisis bajista desde hace ya varios meses, por lo que muchos agoreros afirman que el mercado está por colapsar incluso más.

Posterior al Merge de Ethereum el estado general del mercado parecía incluso más desalentador, pero poco a poco se han recuperado varios criptoactivos, y tras una subida del 2.3% en 24 horas del Bitcoin, muchos afirman que se trata de la señal de compra que estaban esperando. Esto se traduce en una subida de al menos USD 300 en 24 horas. A pesar de esto, CoinMarketCap continúa posicionando a Bitcoin en un periodo de venta, aunque acercándose poco a poco a la neutralidad. Teniendo en cuenta que Bitcoin había pisado ya los USD 18.000, el incremento podría tratarse de tan solo una resistencia más, aunque hay ciertas razones para creer que, en efecto, podría tratarse de una buena noticia para quienes operan en este mercado.

El mercado de criptomonedas ¿al alza?

A pesar de que no podemos afirmar en estos momentos de forma certera que se aproxima un bull Market para todas las criptomonedas, si que existen señales de una posible recuperación del mercado en general. A pesar que tras el Merge, muchas criptos retrocedieron, muchas otras alzaron el vuelo a pesar de la tendencia. En este momento, 15 días después del mismo, Bitcoin es uno de los primeros en mostrar una ligera alza, lo suficientemente atípica como para llamar la atención. Del mismo modo, otras criptomonedas como Ethereum, quien recuperó un 2.6%, Ripple (2.6%) Cardano (0.9%), Binance Coin (3.2%) y Dogecoin (0.9%), dan señales de una recuperación general, gradual, pero de igual forma significativa. Cabe destacar que este auge aparente, parece favorecer especialmente a las criptomonedas con mayor volumen de mercado, el cual se explica mejor en este tutorial completo sobre volumen de criptomonedas. Es en este hecho que se fundamenta el optimismo de los inversores en criptomonedas.

La excepción a esta tendencia fue Solana, quien perdería la friolera de un 8.9% de valor en 24 horas, suponiendo un tropiezo enorme para una criptomoneda que parecía haber eludido el efecto negativo del Merge. Claramente, hay señales positivas para el mercado de criptomonedas, pero la volatilidad continúa alta y la mayoría de inversores aún muestra cautela alrededor de estos activos.

El índice de miedo y avaricia sigue siendo desfavorable

Finalmente, toca ver el sentimiento del mercado, uno de los principales modificadores de tendencia dentro de cualquier activo sea o no criptográfico. Actualmente, el sentimiento se ubica en una posición de miedo extremo con respecto al mercado de las criptomonedas. En números, el índice de miedo y avaricia se encuentra en 22, lo cual significa que no es un buen momento para comprar realmente, sino más bien un período de volatilidad, y la recomendación sigue siendo de venta.

El optimismo que caracteriza los períodos alcistas se encuentra bastante lejos todavía, y, por lo tanto, no es sano dar conclusiones precipitadas: el mercado no se ha recuperado y esta ligera alza podría ser simplemente una resistencia que podría desencadenar un colapso aún peor. Si la tendencia no se define al alza es muy poco recomendable invertir para los minoristas.