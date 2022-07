Poder mexicano en el universo Marvel

Hace unos días, las redes sociales estallaron de emoción luego de que en la Comic-Con de San Diego, California, se confirmara la presencia de Tenoch Huerta en la cinta Black Panther: Wakanda Forever, en el papel de "Namor", personaje que debutó en los comics en octubre de 1939.

Pero, las sorpresas no pararon, ya que tres mexicanos más, formarán parte del largometraje y son Mabel Cadena, Josué Maychi y María Mercedes.

Huerta encarnará al "Principe Namor"; Cadena, a "Namora"; Maychi, al guerrero "Attuma" y María Mercedes a la madre de "Namor". La cinta se estrenará en las salas en el mes de noviembre.

Mabel escribió en su cuenta de Twitter: "You right!, ¡Namora is here!" mientras que Tenoch posteó un meme en donde se aprecia un perrito y puede leerse: "Mi mamá: Mi hijo pronto ya será todo un súper héroe".

"Vengo de un barrio y, gracias a la inclusión, estoy aquí. Muchos niños en el barrio nos están viendo y soñando estar aquí y lo van a lograr", externó Huerta en la presentación de la cinta dirigida por Ryan Coogler.

Esta no es la primera vez que mexicanos participan en las producciones de Marvel, la lista poco a poco va creciendo.

En julio de 2019, cuando no había pandemia, Marvel Studios reveló también en la Comic Con de San Diego, en voz de su presidente, Kevin Feige, los actores que conformarían el elenco de la cinta The Eternals, y entre ellos brilló el nombre de Salma Hayek.

La protagonista de Teresa (1989) encarna a "Ajak", en el largometraje que se estrenó en las salas el año pasado y actualmente figura en la plataforma Disney+.

Salma Hayek dijo en una entrevista reproducida por el diario Excélsior que cuando comenzó a filmar la película se sintió respaldada por todo el, "barrio mexicano".

"Al abrirse la puerta entramos todos, entró todo México y toda Latinoamérica. Ya sabes cómo somos los mexicanos, que nos traemos a toda la familia y justo eso sentí", expresó.

El 24 de noviembre de 2021, arribó a Disney+ la serie Hawkeye que cuenta con la participación de Tony Dalton.

El mexicano da vida al personaje de "Jack Duquesne", quien aparece junto a "Eleanor Bishop", papel que recae en Vera Farmiga (El Conjuro).

En las historietas de Marvel, "Jack" es conocido como "Espadachín". Aunque fue introducido por primera vez como un enemigo de "Hawkeye" y los "Avengers", el personaje también ha sido del bando de los buenos.

Para poder dar vida a "Espadachín", el actor tuvo que aprender acrobacias y tomar diversas clases de esgrima.

El histrión nacido en Guadalajara, Cristo Fernández, tuvo una pequeña actuación en la película, Spider-Man: No Way Home, esto en la primera escena poscréditos.

Cristo encarna al bartender que atiende a "Eddie Brock" (Tom Hardy), es quien le cuenta al antihéroe sobre "Iron Man", la existencia de "Hulk" (Mark Ruffalo) y lo que ocurrió durante los cinco años en los que millones de personas desaparecieron gracias al chasquido de "Thanos".El actor Danny Ramírez, nació en Chicago, sin embargo, es de ascendencia mexicana. Él participó en cinco capítulos de la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Danny encarna a "Joaquín Torres", amigo fiel de "Sam Wilson" (Anthony Mackie) y "Bucky" (Sebastian Stan). El artista podría seguir en el Universo Marvel, y es que "Torres" es el nuevo "Falcon" en la tierra 616

Un caso similar es el de Jessica Alba. Llegó a este mundo en California, pero su padre, Mark Alba, nació en la República Mexicana.

Jessica encarna a la "Mujer Invisible" en las cintas de Fox de Los Cuatro Fantásticos, que llegaron a los cines en 2005 y 2007.

La actriz reconoció que fue de las primeras latinas en ser parte de proyectos de Marvel (En ese entonces Disney no había comprado a la empresa), y celebra que hoy en día más hispanos se sumen al llamado ahora MCU, aunque aseguró a la revista Glamour UK que la inclusión no se está dando de manera natural sino comercial.

"Incluso si ven las películas de Marvel, ese es el mayor impulsor de la fantasía y lo que está sucediendo en este momento en el entretenimiento, porque es una especie de cosa familiar, todavía es bastante caucásico. Diría que fui una de las pocas en el pasado…y fue antes de que Marvel fuera vendido a Disney, pero sigue siendo bastante…más de lo mismo".