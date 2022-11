Pocos comerciantes se inscriben para Buen Fin

Hasta el momento solamente se han inscrito 50 comerciantes para formar parte de la campaña del Buen Fin en San Pedro.

Representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) expresaron que son 180 socios y aunque reconocieron que son pocos los que se han interesado en formalizar su participación en la campaña, no significa que no apliquen los descuentos, incluso confían en que lo hagan los comerciantes que no pertenecen a la cámara.

Expresaron que hay buenas expectativas, después de las restricciones por la pandemia del COVID-19, pues reiteraron que la reactivación de las actividades les da algo de esperanza para que el comercio se reponga de la crisis en la que permaneció.

"Son pocos los que se anotaron, pero hay gente que no es agregada (a Canaco) y de todos modos sale ofertar sus productos, su mercancía de remate y los descuentos son de 10 a 30 por ciento, dependiendo de los artículos que ofrecen".

Incluso los comerciantes afirmaron que durante la celebración del Día de Muertos, mejoró un poco sus ventas, por lo que reiteraron que todavía hay "algo de vuelito" para está campaña comercial.

Hace unas semanas representantes del sector comercial, de servicios y turismo anunciaron la décimo segunda edición del Buen Fin y manifestaron que, al terminarse las restricciones por pandemia, regresa al formato original de cuatro días.

El denominado "el fin más barato del año" será del 18 al 21 de noviembre y se aplicarán descuentos, ofertas y promociones en los establecimientos de toda la región. Específicamente en la ciudad de Torreón se calcula una derrama económica por alrededor de 1,600 millones de pesos, tomando como referencia los ingresos de 2021 que se proyectaron en 1,500 millones.