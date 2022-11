¿'Pocho' Guzmán se iría a Chivas después del Mundial?

Hace unos días, Víctor Guzmán conquistó el título del Apertura 2022 y de inmediato, ante el logro, se comenzó a plantear su salida a un nuevo club del futbol mexicano, una situación que no rechazó durante los festejos. De hecho, aseguró que es algo que le motiva, después de haberse encumbrado —otra vez— con la camiseta de su querido Pachuca.

Dentro de los equipos que podrían mostrar interés por el jugador se encuentra el Guadalajara, al que la figura de los Tuzos no le cerró la puerta. A final de cuentas, es la institución en la que se formó como futbolista.

"(El Rebaño Sagrado) es un equipo muy grande, juega con puros mexicanos... Ojalá algún día se pueda volver", declaró.

El "Pocho" agregó que uno de los elementos que debe tener su nuevo club es un proyecto serio y destacó que la idea es poder tener su futuro definido después de la Copa del Mundo Qatar 2022, que inicia el 20 de noviembre.

"Se tiene que llegar a un arreglo con el equipo (Pachuca). Me interesaría escuchar todas las ofertas y llegar al proyecto más serio, pero seguramente se definirá después de la Copa del Mundo", sentenció.

Por último, Guzmán mandó un mensaje a la Selección Mexicana, que se encuentra en preparación para el Mundial y le deseó el mayor de los éxitos, más allá de que no fue convocado.

"Me gustaría que ganara la Copa del Mundo. Me toca apoyar, por los compañeros y amigos que tengo ahí. No estar no me quita de ser un mexicano más", finalizó el actual campeón.