Planean reportar todas las anomalías

Todas las irregularidades que se encuentren en las distintas áreas se van a tener que reportar a las instancias correspondientes para evitar incurrir en responsabilidad, advirtió el gobernador Esteban Villegas Villarreal, "no por querer lastimar a nadie, porque yo no me puedo quedar con un paquete como ese porque entonces yo sería parte de ese problema", estableció.

Ejemplificó que ya se les advirtió por parte del Insabi que si no se reportan las anomalías, la Auditoría Superior de la Federación señalará a la actual administración, por lo que todo debe quedar documentado en las distintas dependencias.

ALTOS SALARIOS

Sobre los altos salarios a funcionarios de primer nivel, dijo que "están congelados".

"Quité todas las compensaciones, que había unas compensaciones de más de 130 mil pesos, imagínense, la compensación más el sueldo. Quitamos todas las compensaciones", reiteró.

Informó que se está haciendo un reacomodo en el tabulador para que los salarios sean justos.

Y agregó que, además de los cambios que se tienen que hacer en la Ley de Egresos del próximo año, en el tema de los salarios, que es una atribución del Congreso, desde ahora ya se está actuando, "pero ahorita sin el Congreso ya los ajusté a todos", afirmó.

En torno a la deuda a proveedores, expuso que cuando se tenga certeza de que sí se debe lo que se dijo que se debía, se hará una planeación para el pago pendiente.

No obstante, reconoció que de aquí a diciembre será muy complejo porque Durango se convirtió en un estado "pagador de nómina".

Pero refirió que cuando fue alcalde también entró con una deuda muy alta y al concluir su trienio no se dejó deuda a proveedores para la siguiente administración.