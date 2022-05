'Pierden' escuelas de La Laguna de Coahuila a 2,500 alumnos

En febrero de este año unos 2 mil 500 niños, niñas y adolescentes de la Región Lagunera de Coahuila no se preinscribieron a primaria y secundaria para el nuevo ciclo escolar 2022-2023, por lo que la Secretaría de Educación del estado implementará una estrategia para buscarlos a través de llamadas telefónicas y de visitas domiciliarias.

Otra medida que tomaron las autoridades educativas para la localización de estos alumnos es abrir un proceso extraordinario de preinscripciones, para que los padres, madres de familia y tutores puedan realizar el trámite en la plataforma digital www.inscripciones.org a partir del próximo lunes 16 de mayo del presente año. Esta misma oportunidad se dará a quienes rechazaron la escuela de nivel básico asignada el pasado 3 de mayo, siempre y cuando haya disponibilidad.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina, comentó que para la localización de niños, niñas y adolescentes que no se preinscribieron, también recurrirán al cruce de datos con los colegios particulares, pues cabe la posibilidad de que los menores que no se han localizado en las instituciones públicas se hayan inscrito en alguna escuela privada.

La funcionaria recordó que a más de dos años de pandemia por el COVID-19, hubo niños, niñas y adolescentes con los que se perdió totalmente la comunicación por diversos factores, entre ellos la desigualdad de condiciones materiales para el estudio en casa, tales como el acceso a dispositivos tecnológicos, la conectividad y la disposición de espacios adecuados en el hogar. Así como también la pérdida de familiares que se contagiaron del virus SARS-CoV-2 y la falta de empleo.

"En estos dos años hubo familias que se vieron muy afectadas, muchos incluso perdieron a algún miembro de la familia, hubo pérdida de trabajo y emigraron fuera del país", dijo.

Rentería Medina destacó que ninguna escuela puede condicionar la inscripción a cambio de algún pago, de tal forma que la situación económica no es impedimento para que niños, niñas y adolescentes sean inscritos en el sistema educativo público.

Por otro lado, la coordinadora mencionó que el próximo mes de agosto, la Secretaría de Educación de Coahuila estará en condiciones de realizar de nueva cuenta cambios de escuela. Las demandas de padres, madres de familia y tutores se podrán atender directamente en los planteles educativos o bien, en las oficinas regionales. En Torreón, se encuentran ubicadas en Paseo de la Rosita número 908, en la colonia Campestre la Rosita.

INFORME ESTATAL

Recientemente, Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, dio a conocer que están buscando a más de cinco mil 400 jóvenes que no concretaron su preinscripción para iniciar con sus estudios de nivel secundaria en toda la entidad.

"A nivel secundaria aspirabamos a que se registraran 49 mil jóvenes, mismos que en este momento están cursando sexto de primaria. En el preinscripción en el mes de febrero, logramos 38 mil 695; nos faltaron alrededor de 5 mil 400 jóvenes que deberían estar preinscritos en el mes de febrero", dijo el funcionario.

¿Dónde están los alumnos?

El secretario de Educación en el estado, Francisco Saracho Navarro, reveló que como estrategia que están realizando:

* En primera instancia ubican por centro escolar a los alumnos que no se preinscribieron, pues señaló que hay muchos motivos por el que no se preinscribieron, como: cambio a una escuela particular, cambio de residencia o porque no contaban con los medios electrónicos, o cambiaron de Estado.

* En La Laguna, se informó que harán una búsqueda por teléfono y que incluso se acudirá al domicilio de niños, niñas y adolescentes.