AHMSA pierde casi 1 millón de dólares por día

La falta de energía en AHMSA, la siderúrgica integrada más grande de México, genera pérdidas diarias cercanas al millón de dólares por la inexistencia de producción cada día que pasa sin electricidad. Esto se traduce en un severo daño económico que permea, de manera directa e indirecta, en tres de las cinco regiones socioeconómicas de Coahuila.

En números históricos, Altos Hornos de México (AHMSA) en sus resultados financieros al término de 2017 obtuvo en ventas netas 54 mil 745 millones de pesos, cantidad que al 31 de diciembre de 2018 incrementó a 66 mil 791 millones.

Estos buenos resultados se vieron opacados en 2019, cuando se presentaron la caída de los precios del acero y la pandemia. Las ventas de la metalúrgica monclovense disminuyeron a 50 mil 063 millones de pesos.

Gran parte de las utilidades se diluyen en gastos de comercialización y producción, como salarios a más de 17 mil trabajadores directos y pagos a proveedores y prestadores de servicios locales, lo que permite que un muy importante flujo de recursos financieros se integre al circulante de tres regiones de Coahuila y eleve la economía estatal.

Para 2020 las ventas netas de AHMSA cayeron de 50 mil 063 millones de pesos a 26 mil 69 millones. Durante 2021 Altos Hornos de México sorteó un complejo escenario financiero y operativo que lo desgastó económicamente, principalmente por acciones realizadas por el Gobierno federal contra la siderúrgica y su presidente del Consejo e Administración, a la que le limitaron la posibilidad de aprovechar en forma integral los beneficios de la mejoría en el mercado mundial del acero.

El proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de AHMSA, por la venta a sobreprecio de la petroquímica AgroNitrogenados, el congelamiento de las cuentas bancarias de la acerera ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el acuerdo establecido en un juzgado federal para que la industria restituyera en parcialidades 216 millones de dólares a Petróleos Mexicanos, así como la disminución en el precio del acero y la reducción de personal laboral activo por la pandemia, fueron factores que desestabilizaron y descapitalizaron a la empresa de Monclova durante ese año.

El 27 octubre, en el informe financiero del tercer trimestre de 2022 a la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA reportó una Utilidad Antes de Ingresos Financieros, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIRDA) ajustada al segmento del acero, por 84.1 millones de dólares, lo que significó un decremento de 144.9 por ciento comparado con el mismo periodo de 2021.

Esta nueva caída en las utilidades fue el resultado de una disminución en las ventas de 38.5 por ciento, derivado de un menor nivel de embarques y caída del precio del acero, restándole capacidad de ingresos necesarios para inyectar recursos frescos a las cada vez más deterioradas instalaciones de producción, afectadas por la falta de mantenimientos preventivos y correctivos.

Esto, arrastrado por meses, provocó varios accidentes que paralizaron parte de la industria, como un incendio en el Horno 5 en marzo pasado, la posterior caída de pasillos y andaderas elevados de tolvas en julio, una explosión en la Planta 2 en septiembre y otros percances.

El paro en el que actualmente se encuentra representa para AHMSA un flujo negativo de 934 mil dólares diarios, de acuerdo con la tendencia del tercer trimestre de 2021, con una proyección igual a la del ciclo en cuestión.

TEME INICIATIVA PRIVADA PARO DEFINITIVO

El empresario Fernando Turner expuso que AHMSA no tiene dinero para operar y su flujo es negativo. "Si las fuerzas sociales, laborales y empresariales de la región no se movilizan, se cerrará la empresa y su cierre será muy desorganizado y generará muchos conflictos", dijo.

Afirmó que acreedores y accionistas ya perdieron su capital y solo falta el proceso legal para validarlo. Indicó que obreros, proveedores o terceros afectados pueden solicitar legalmente el reconocimiento de esta situación.

Turner sostuvo que el gobierno, los actuales accionistas y acreedores no están pudiendo coordinarse para el rescate y reestructuración de la siderúrgica por tener diferentes y contradictorios objetivos, y sostuvo que "solo la sociedad de la región tiene el claro objetivo de salvar la empresa". Externó que sin su movilización, nadie va a actuar y Altos Hornos de México se cerrará.

El empresario fue claro al afirmar que no se trata de rescatar a los accionistas ni acreedores, "se trata de rescatar y reestructurar AHMSA y de evitar el inmenso costo económico y social para la población".

Consideró que el Gobierno federal invierte en CFE, refinerías, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional y otros proyectos que son menos factibles, y afirmó que es más conveniente utilizar parte de esos recursos para salvar la siderúrgica, de la que dependen directamente más de 17 mil familias en tres regiones de Coahuila.

Calificó como injustificable que no intervenga en el rescate de la más importante fuente de empleos de la región Centro de Coahuila "solo por fobias contra sus accionistas o porque la empresa no está en el sureste (del país)".

NECESARIA UNA PROTESTA SOCIAL

A su vez Raúl Flores González, expresidente y actualmente consejero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Coahuila Centro, indicó que es necesario que los sectores sociales de Monclova y la región se unan para defender la fuente laboral.

El industrial, quien ha tenido problemas de pago con Altos Hornos de México, señaló que no se pretende proteger a los accionistas de la siderúrgica, sino de mantener activa la fuente laboral más importante de Monclova.

Indicó que se ve a simple vista una intención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de perjudicar a Alonso Ancira Elizondo, y lo está haciendo a través de AHMSA, "pero se está llevando a las regiones centro y carbonífera entre las patas de los caballos" sostuvo.

Recordó que en mayo de 2019 López Obrador recibió de manos de la alcaldesa de Cuatro Cienegas una carta en la que los sectores empresariales locales le pedían apoyo para solucionar el problema económico de la región centro del estado por la crisis de Altos Hornos de México.

La oficina del presidente de la República informó que el documento se había extraviado y por eso no dieron respuesta a los empresarios. Más tarde estos con el apoyo de diputados federales y senadores hicieron llegar a la oficina de López Obrador una nueva solicitud de audiencia para hablar sobre la problemática de las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

En una visita a la Ciudad de México y en otra a Monterrey, se reunieron con el jefe del despacho del presidente López Obrador para intentar por cuarta ocasión obtener una audiencia con el mandatario de la nación, pero todas las gestiones fueron infructuosas, expuso Flores González.

El industrial analizó la última acción del Gobierno federal, a través de la CFE, de cortar la energía eléctrica a la metalúrgica de Monclova y sus minas en las regiones de Desierto y Carbonífera.

Comisión Federal de Electricidad procedió de manera inflexible contra AHMSA, sin dar oportunidad a negociar la factura pendiente por pagar, con aparente intención de afectar y provocar la paralización de la industria para impedir su producción, y estrangularla económicamente.

Esta medida afecta a más de siete mil empleados locales y 10 mil distribuidos en otras regiones, dijo el consejero de CMIC Coahuila. También daña de manera directa a proveedores, contratistas al suspender sus comprar y contratación de servicios.

De paso golpea a los consumidores de acero locales, quienes fabrican productos con este material para exportación, como vagones de carga y tanques para ferrocarril con esquemas Just in time, bajo contratos para entregas a tiempos específicos.

"Las empresas ya están comprando acero afuera de Monclova. No pueden correr el riesgo de no recibir la materia prima porque no alcanzarían a fabricar sus carros y entregarlos en las fechas marcadas", dijo.