Piden plan de trabajo y proyecciones presupuestales sobre Agua Saludable; temen que no haya avances

Poco se ha informado sobre el proyecto de Agua Saludable para La Laguna al Congreso de la Unión, pese a que ya arrancaron las licitaciones respecto a la potabilizadora, por lo que se ha solicitado mayor detalle al respecto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Shamir Fernández Hernández, diputado federal, explicó que se ha tenido contacto con algunos funcionarios del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, pero consideró que se requiere que exista más información sobre el tema, al ser un programa donde se desarrollarán 11 mil millones de pesos y que se pretende hacer en dos años, por lo que tendría que conocer el techo presupuestal para el 2022.

"Tendrían que ser como 5 mil, 6 mil millones de pesos, para que el otro año sea algo igual y realmente termine con el plan que está programado", comentó, "sin embargo, como vemos el tiempo, yo creo que no va a ser, no han avanzado en muchas cosas, apenas se están organizando, falta mucho, es mucho dinero para invertir en poco tiempo, entonces, solicitamos que nos den el plan de trabajo como se proyecta, como debe ser, con los topes, los techos presupuestales de 2022 y 2023 que se tienen programados".

El legislador admitió que se han encontrado con que la Conagua no tiene la información suficiente, incluso manejan techos presupuestales distintos a los que se necesitan, de ahí la necesidad de que los datos fluyan al respecto, para conocer realmente la proyección que se tiene para este año.

Consideró que se requiere que el proyecto se lleve a cabo porque es una necesidad que exista agua en La Laguna, tanto de Coahuila como de Durango, para beneficiar a un millón de habitantes, con compromisos firmes pero que sí se puedan llevar a cabo, esto último en relación a inquietudes que se han despertado porque el encargado del proyecto, el senador con licencia Gabriel García, ha hecho diversos acuerdos con los ejidatarios, que se antojan complicados.

"Que no sea el simple hecho, nada más, de hacer un compromiso para que si le den el permiso y empiecen a construir, que no sean efímeros, que sean compromisos que realmente tengan fecha, que tengan programación y que se puedan cumplir en tiempo y forma", expresó, "que sean compromisos viables, él no está aquí, él se va a ir, entonces, pedimos que la información fluya y que sea de manera transparente, que nos informen, tanto a los diputados como a la propia sociedad".