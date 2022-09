Fiscalía de Justicia de Durango pide capacitación sobre atención a personas LGBT

Para que el personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Durango cuente con la preparación necesaria sobre el protocolo de atención a personas LGBTI+, el activista Tadeo Campagne solicitó a su titular Sonia Yadira De la Garza Fragoso, la capacitación necesaria a fin de contar con una atención libre de discriminación y prejuicios.

Como representante del capítulo Durango del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, Campagne sostuvo el pasado lunes reuniones con autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, en donde se les informó que el estado se encuentra atrasado en cuanto a la capacitación del personal de la Fiscalía Estatal en torno al protocolo.

"En ese sentido me comunico con la nueva titular Sonia de la Garza para comentarle esta situación y solicitarle de la manera muy atenta que lográramos generar esa coordinación entre la Fiscalía General de la República y la subdirección de Derechos Humanos de la Propia Fiscalía, por supuesto la Fiscalía general del Estado, así como el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio capítulo Durango para llevar esta capacitación", dijo el activista LGBT, solicitud que aseguró fue aceptada.

La intención dijo, es que la capacitación sea de forma presencial, a fin de que sea mayor el alcance y la preparación de los servidores públicos, desde el que se encuentra en la recepción hasta los agentes del ministerio público.

Campagne, propuso también, que se cuente con un capítulo Laguna para atender las necesidades de la región a través del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio.

"Hay muchos delitos del orden judicial que se generan todos los días donde se relacionan las agresiones. En promedio registramos 3 tres al mes…El problema es que la gran mayoría no acceden o no buscan denuncia, o cuando lo hacen se topan situaciones que no son nada agradables para una persona que acaba de pasar por una situación delicada como eso; por eso el deseo es visibilizar", expuso.

Atención libre de discriminación

La capacitación estaría dirigida para el personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Durango.

* La capacitación se ofrecería por parte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en coordinación con la Fiscalía General de la República.

* Se busca alcanzar una atención libre de discriminación y prejuicios hacia la comunidad LGBT en todo el estado.