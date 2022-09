Piden al GIEI continuar investigación de Ayotzinapa hasta 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su intención de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) continúe en la investigación del caso Ayotzinapa, inclusive hasta 2024.

Así lo dio a conocer Ángela Buitrago, integrante del GIEI, quien señaló que el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa también les manifestó su deseo de que sigan en el país.

"¿El gobierno quiere que sigamos? Sí, nos lo ha manifestado tanto el presidente de la República como el presidente de la Covaj, Alejandro Encinas Rodríguez. Inclusive el presidente nos ha manifestado que nos quedamos hasta el 2024".

Sin embargo, Buitrago señaló que no hay relación entre el GIEI y el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien solo ha recibido al grupo en una sola ocasión. "No nos ha querido contestar ni específicamente ni de manera directa la segunda petición, sobre la reunión en particular".