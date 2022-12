Piden a maestros no dejarse intimidar en elección para renovar dirigencia de la Sección 35

El candidato de la planilla roja “Unidos en la experiencia” a la secretaría general de la sección 35 del SNTE, Gerardo Alba Castillo llamó a la base trabajadora a no dejarse intimidar en el proceso de elecciones del próximo viernes 9 de diciembre.

“Es la primera vez que a partir de esta contienda el voto será libre, universal, directo y secreto, no se dejen intimidar, esta no es una elección de partidos, no es una elección de ciudadanía en lo general, es una elección de los trabajadores de la educación para elegir a sus dirigentes, aprovechemos esta oportunidad para elegir al mejor”, expresó.

El representante de la planilla roja comentó que espera que las autoridades de Coahuila y Durango no “metan mano a favor de algún candidato”. Además, de que el Comité Nacional Electoral debe estar atento para que todo el proceso se lleve apegado a los estatutos y al Reglamento de elecciones. Adelantó que por el lado de Coahuila, las autoridades educativas están volcadas en apoyo a un candidato. “Un subsecretario que está metiendo mano, todo lo que puede, tratando de presionar los niveles educativos a los directores y supervisores para que emitan el voto o hagan promoción del voto hacia un candidato.

Yo creo que aquí la base que se está dando cuenta, vuelvo a insistir en que en el voto secreto es donde va el maestro, el compañero trabajador a demostrar que aquí los que decidimos somos nosotros los trabajadores de la educación de la sección 35”.

El plan de trabajo de Alba Castillo contempla erradicar el nepotismo, influyentismo, compadrazgo y amiguismo en la adjudicación de plazas vacantes de intendencia, administrativas, bibliotecarias, y prefectura, etc. Según el candidato, éstas se boletinarán y se informará digitalmente el procedimiento utilizado para cubrirlas tomando en cuenta la

preparación académica de los aspirantes. También se buscará erradicar la burocracia en el servicio médico del ISSSTE y se abogará por una iniciativa de ley a grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos para lograr un cambio en el sistema de pensiones, esto en beneficio de pensionados y jubilados.

En su propuesta, el candidato plantea promover auditorías financieras, estar atento a los procesos y convocatorias que emita el USICAMM e impulsar las acciones jurídicas necesarias, para lograr revertir el calculo de pensiones en UMA a salarios mínimos a aquellos trabajadores de la educación que se jubilaron o pensionaron antes del 2017. De igual forma promoverá una auditoría externa al Fondo de ahorro magisterial, entre otras propuestas.