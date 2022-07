Piden a Layda Sansores eliminar supuestos 'packs' de diputadas enviados a Alejandro Moreno

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México le pidió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, eliminar los llamados "#AlitoPack", si es que existen. Lo anterior ante las afirmaciones de la mandataria, quien ha señalado que tiene en su poder fotos de diputadas desnudas que supuestamente fueron enviadas al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Ante esto, diputadas se enfrascaron en una discusión de cuál era el verdadero delito: tener o pedir a mujeres el envío de material íntimo.

"Sabemos que incluso compañeros de la legislatura pasada que nos acompañaban no pueden acompañarnos ahora porque son las prácticas del presidente del PRI, el amenazar por una u otra situación, no quiero decir que ellos fueran amenazados por esa situación, simplemente que con la mano en la cintura califica o descalifica a quien puede o quiere tener en determinada bancada. Nuestros excompañeros fueron víctimas de sus prácticas", señaló la diputada de Morena Guadalupe Morales.

Como respuesta, Maxta González, del PRI, lamentó que se sugiera que una mujer legisladora llega a algún puesto por favores sexuales y no por su capacidad. "Un pack es una foto que tú como mujer decides enviar a tu novio, esposo, a tu amigo, a tu amante, al vecino a quien se te dé la gana y estás en toda la libertad de hacerlo y este mensaje es para decirle a las mujeres que esto no está mal que envíen una foto si es su gusto o placer. Entonces no entremos en un doble discurso de que está mal, lo que está mal es utilizar esa información para amedrentar. Y están amedrentando no a las diputadas del PRI, sino a todas las mujeres de México, eso es lo que están haciendo", sostuvo.

Al respecto, la diputada Xóchitl Bravo indicó que los priístas deben limpiar la casa desde adentro, y recordó que las mujeres que representan algo debe ser por su trabajo y no por favores.

Ante esto, Daniela Álvarez le recordó que hay que tener congruencia, pues en Morena tenían en sus filas a Héctor Huerta y Félix Salgado Macedonio, quienes han violentado a varias mujeres.

Al final, este Punto de Acuerdo, presentado por la diputada Silvia Sánchez Barrios, fue aprobado por unanimidad. Asimismo, este exhorto pide que se garantice dentro de cualquier proceso penal y carpeta de investigación a que ninguna persona tenga acceso al contenido de la misma, salvo por ministerio de ley o resolución judicial.