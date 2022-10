Pide Román 'piso parejo'

En términos de la elección del candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que espera que en el partido se generen mecanismos creíbles y justos, y demandó "piso parejo" para todos los aspirantes.

El edil dijo que tomará una decisión responsable sobre participar o no en busca de su postulación como candidato del tricolor, pero indicó que de momento su principal preocupación es seguir trabajando por Torreón. "Yo lo que he dejado en claro son los tiempos, hoy lo que me ocupa y me preocupa es hacer el mejor trabajo por y para Torreón, y eso es lo que queremos hacer, y en su tiempo habremos de tomar decisiones, evidentemente, la militancia y la ciudadanía nos exige a todas las instituciones equilibrios, y que cualquier mecanismo que se utilice sea creíble", comentó.

En cuanto a si se siente con alguna desventaja frente a otro aspirante, el presidente municipal dijo que "en este momento no porque lo que tengo en mente es Torreón", pero consideró que, cuando tenga que decidir, entonces sí estaría en desventaja, por lo que opinó que lo que tendría que prestar cualquier institución, y en particular a la que él pertenece, es "generar mecanismos creíbles y justos, nada más".

Cepeda González pidió "piso parejo" en lo que corresponde a la definición de la candidatura del PRI para las elecciones del próximo año, pues dijo que, al final del día, las conductas de los seres humanos son repetitivas. En este sentido, se consideró a sí mismo "un hombre de lealtades, de compromiso y de institución durante 28 años, y 38 como priista, y quiero seguir haciendo lo mismo".

En torno a si el piso actualmente en el partido es disparejo, respondió que "pues ustedes valórenlo".

Respecto a cómo ve al PRI rumbo al 2023, Cepeda González dijo que ve un gobernador fuerte, destacó las buenas calificaciones que ha obtenido Miguel Ángel Riquelme en el estado, y consideró que "veo un gobierno que es emanado de extracción priista, comprometido, veo un gobernador fuerte y creo que eso es lo que más importa a la ciudadanía.

"Yo lo dije, mi compromiso es con Miguel, con el gobernador, vamos a seguir trabajando duro, creo que Torreón lo ocupa y yo voy a tratar de seguir haciendo mi mejor esfuerzo para darles los mejores resultados a Torreón, y desde ahí, en su momento, habré de decidir lo que tenga que decidir, siempre con responsabilidad, con compromiso en mi tierra que es Torreón, La Laguna y Coahuila", expresó. En el 2023, Coahuila elegirá al titular del Poder Ejecutivo del estado, así como a los 25 diputados al Congreso local.

En el PRI se ha planteado la posibilidad de una alianza con el PAN, y entre las figuras políticas que han evidenciado su interés por participar se encuentra el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, quien ha visitado mucho la región en las últimas semanas junto al gobernador, Miguel Ángel Riquelme, en actos de entrega de apoyos.

En el caso de Morena, la disputa se mantiene entre el senador Armando Guadiana, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía, y el excandidato de Torreón, Luis Fernando Salazar, entre otros.